El fallido estreno de Letizia: el traje ideal de Adolfo Domínguez que le queda grande y está arrugado

No todos los días van a ser de premio, vestido de cóctel, traje de gala o look supertendencia. De vez en cuando, hay meteduras de pata, fallos que para nosotras nos cuestan entender, pero que en el vestidor de nuestra Reina ocurren con frecuencia.

Letizia (48 años) ha presidido esta mañana una reunión de trabajo con la Fundación Abertis y luego ha visitado la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la creación de UNICEF, organización de la que es presidenta de su delegación en España. Ambos actos han tenido lugar en Madrid. Es verdad que el tiempo esta mañana en la capital española está raro, y eso es lo mejor que también podemos decir del outfit de la Reina.

La reina Letizia, con traje de Adolfo Domínguez. Gtres

La idea es buena: se trata de un traje de chaqueta y pantalón capri, firmado por la marca española Adolfo Domínguez de la temporada de verano del año pasado. Un diseño fresquito e ideal. Está realizado en un azul cielo, uno de los colores que más se llevan esta temporada y que le da un toque naíf ideal.



No tenemos nada en contra del diseño, la blazer perfectamente ejecutada por la firma y el pantalón con un estilo juvenil. El problema es el siguiente, está realizado en una mezcla de algodón y lino, y cuando la Reina se ha bajado del coche para comenzar con su jornada laboral, la parte de abajo estaba completamente arrugada.

Somos conscientes de que estas cosas pasan, nos pasan a nosotras, pero a la mujer de Felipe VI (53) no deberían pasarle. Si tienes que subir a un coche antes de empezar un acto, no usar lino, primera norma de cualquier royal con cierta profesionalidad. El segundo problema, más grave a nuestro parecer, es que le queda enorme. De nuevo el pantalón es el fallo. Le hace unas bolsas rarísimas entre las arrugas y la cantidad de tela que le sobra. ¿Es que no hay nadie que revise el look de la Reina antes de salir de Zarzuela? Tras muchos años siguiendo a Letizia, sabemos que la respuesta es negativa.

Una imagen en la que se aprecian las arrugas sobre el pantalón de la Reina. Gtres

Es una pena porque este estilo working girl le suele sentar de maravilla a la Reina y es muy apropiado para los actos que ha tenido esta mañana. Sin embargo, lo que sí nos ha gustado es la elección de accesorios. Letizia ha sacado del armario unos salones de Magrit que nos encantan. Están realizados en piel estampada como serpiente pero teñida en azul y combinada con negro. Son preciosos. El bolso que ha elegido es el que va con los zapatos.

Y en cuanto a la joyas parece que empieza a hacernos caso y ha lucido los aros de Bulgari que tanto nos gustan y que se veían de maravilla gracias a la coleta alta que ha llevado.

