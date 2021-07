Por qué la reina Letizia todavía no se ha vacunado contra la Covid-19: el motivo y todos los datos

El miércoles 9 de junio, la Comunidad de Madrid comenzó a vacunar contra la Covid-19 a la población general de 40 a 49 años. "Inicialmente", detalló el Ejecutivo en un comunicado, iría "la franja comprendida entre los 46 y 49 años, es decir, los nacidos entre los años 1975 y 1972, que suman más de 466.000 ciudadanos en la región".

Es exactamente en esa franja de edad donde se encuentra la reina Letizia, que vino al mundo el 15 de septiembre de 1972 y tiene 48 años -49 cumplirá en dos meses y medio-.

Hasta la fecha y según declaran a EL ESPAÑOL desde la Casa Real, la Reina todavía no ha recibido ninguna inoculación, de ahí el silencio en torno a su caso. "Cuando suceda, cuando tengamos esa información, la comunicaremos. Si no se ha comunicado es que todavía no ha pasado", expresan desde el Palacio de la Zarzuela de manera escueta y hermética, como es habitual.

La reina Letizia en un acto de agenda la semana pasada. Gtres

Hasta este jueves, día 1 de julio, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la Comunidad de Madrid han recibido al menos una dosis de la vacuna un 53,0% de la población que tiene entre 40 y 49 años. Tan sólo el 21,1% ha recibido la pauta completa. La reina Letizia seguiría, en cualquier caso, los pasos de su marido, el rey Felipe VI (53), y será vacunada en hospitales públicos de Comunidad de Madrid o en centros no sanitarios habilitados especialmente como puntos de vacunación.

Efectivamente, tal y como estaba planeado, se empezó a vacunar a personas segmentadas por la franja de 46 a 49 años, por tanto, lo lógico es que en ese grupo de edad el porcentaje de inmunizados tanto con una como con dos dosis fuera mayor. En cambio, ni el Ministerio de Sanidad ni la Comunidad de Madrid ofrecen datos por años, sino por décadas. La reina Letizia, por ende, debe de encontrarse dentro de ese escaso grupo de personas residentes en Madrid que aún no ha recibido ninguna dosis.

Felipe VI y Letizia, durante una reunión telemática en abril de 2020. Gtres

En una década diferente -de 50 a 59-, casi cinco años por encima de Letizia, se encuentra el Rey. El jefe del Estado se inoculó el suero el domingo 30 de mayo en el WiZink Center, tan sólo horas después de presidir junto a la Reina los actos con motivos del Día de las Fuerzas Armadas. El monarca está dentro del grupo de edad que la Comunidad de Madrid comenzó a inmunizar en mayo, por lo que recibió la vacuna "en lugar y tiempo según le ha correspondido", según subrayaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Pocos días después, el programa Cuatro al día se hacía con la imagen más buscada: el Rey en el vacunódromo. Felipe VI llegó al citado centro de vacunación masiva en torno a las 19:30 horas, conduciendo su propio coche, su famoso Audi RS 6, y con un dispositivo de seguridad "muy discreto". Con el soberano, que vistió pantalones vaqueros oscuros, camisa azul Oxford y la mascarilla reglamentaria, se encontraba el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero (63).

El rey Felipe VI en el WiZink Center tras recibir la vacuna contra el coronavirus.

El monarca recibió la vacuna correspondiente a su franja de edad y todo parece indicar que fue Janssen de Johnson & Johnson. Casa Real no informó ni confirmó el suero que recibió el Rey, aunque ha pasado más de un mes y tampoco hay constancia de que haya recibido una segunda dosis por lo que la hipótesis sobre Janssen cobra fuerza.

"Yo no me atrevo a asegurar qué vacuna le pusieron al jefe del Estado, lo que sí puedo asegurar es que ese día, en el WiZink Center, sólo se vacunaba con la vacuna de Janssen, la vacuna monodosis de Janssen. No sé si es la que le pusieron a Felipe VI, pero es la que le pusieron a todos y cada uno de los que acudieron allí ese día", explicaba Joaquín Prat (46) en directo en su programa, el espacio que publicó en exclusiva la imagen del monarca tras ser vacunado.

Familia Real y la Covid-19

A finales de noviembre, Felipe VI tuvo que guardar cuarentena durante 10 días tras haber tenido contacto estrecho con una persona positiva. Desde ese instante, el Rey ponía en pausa su agenda institucional, aunque la reina Letizia tomaba las riendas de la institución y lo sustituía en algunos de los actos que tenía previstos, como la entrega de Premios Rei Jaume I en Valencia o en la Inauguración del Tourism Innovation Summit en Sevilla.

Durante este último acto, Letizia pronunció un discurso en el que incluso se permitió hacer una pequeña broma en relación al confinamiento particular del Rey: "Le he dado mucha envidia esta mañana cuando me despedía de él". En la prueba PCR que se le practicó, Felipe dio negativo, si bien completó su aislamiento de acuerdo con las instrucciones sanitarias.

La ministra Montero, positivo en coronavirus, recibió y se despidió de la reina Letizia dándole dos besos. Gtres

Felipe VI y Letizia tuvieron que practicarse una primera prueba a mediados del mes de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia. En aquel momento, la Reina se vio obligada a guardar cuarentena durante 15 días tras haber coincidido con la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), positivo en Covid-19, en un acto organizado en Madrid por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón (15), fue el otro miembro de la Familia Real que tuvo que guardar cuarentena en septiembre del año pasado. Tan sólo tres días después de iniciar el curso escolar, su último año en el Santa María de los Rosales, una compañera de clase dio positivo en coronavirus. La heredera al torno de España también dio negativo en el test.

