Letizia recupera el aplaudido conjunto de Victoria Beckham que agotó en menos de 24 horas

Si alguien como Victoria Beckham (47 años) te da el ok a uno de tus looks, está claro que es casi perfecto. La ex Spice Girl puede presumir de ser una de las diseñadoras con más éxito del mundo de la moda actual y de ser una de las mujeres con más estilo del planeta. Por eso, cuando casi hace justo dos años, Letizia (48) lució en los Premios Princesa un conjunto de falda y blusa de la firma de la británica VB, la mujer de David Beckham (46) subió en su cuenta de Instagram una foto de la Familia Real española con este comentario: "Una familia guapísima, y la reina Letizia está super estilosa con uno de mis looks favoritos de VB". Ese piropo hay que guardarlo y el outfit también para repetirlo una y otra vez.

Y 24 meses después la Reina lo ha hecho. Ha vuelto a lucir el look que Victoria Beckham y medio mundo puso por las nubes.

Letizia con un diseño reciclado de la firma de Victoria Beckham. Gtres

Ha sido este lunes 28 de junio en Madrid, para presidir la Asamblea General conjunta de la Unidad Mundial de Ciegos (WBU) y el Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual (ICEVI) en el marco del 'World Blindness Summit Madrid 21' y la verdad, le queda como un guante. Se trata de un conjunto de leopardo en distintos tonos de grises y negros compuesto por una blusa abotonada de manga francesa y una falda midi en forma de A que, al llevar un fajín incorporado, parece un vestido y le marca a la Reina la cintura, cosa que le encanta. Cuando lo estrenó hace dos años se podía comprar en la web de la marca de Victoria Beckham por menos de 800 euros.

Como hizo el día del estreno, Letizia le ha dado el toque de color en los zapatos. La esposa de Felipe VI ha calzado los salones destalonados de la línea CH de Carolina Herrera en rojo. Se trata de su calzado favorito en cuanto llega el buen tiempo, le debe resultar muy cómodo porque lo tiene en cinco colores.

La Reina no ha llevado bolso, últimamente lo deja en Zarzuela para tener las manos libres. Las joyas tampoco es que hayan sido muy llamativas, ya que ha vuelto a llevar los pendientes de brillantes XXS y el anillo de Karen Hallam.

Salones destalonados de Carolina Herrera. Gtres

