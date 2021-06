Letizia rescata un vestido de Hugo Boss que tenía desterrado en su armario para su último acto

Es una de las citas más importantes para la cultura de nuestro país. Los Reyes, Felipe VI (53 años) y Letizia (48), han entregado esta mañana las Medallas al Mérito de las Bellas Artes en el Palacio de El Pardo, y para la cita la Reina ha querido cambiar de estilo y color, dándole la importancia que se merece.

Lo cierto es que la agenda de Letizia está siendo muy estresante en este final de curso. La culpa, como todo lo que nos pasa últimamente, es de la pandemia, ya que en Zarzuela están recuperando todos los actos que no se han podido celebrar por culpa

del coronavirus, y esto está propiciando que la veamos noches, como la de ayer, y mañanas como la de hoy, un non stop en toda regla.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su acto de este miércoles. EFE

Los premios de hoy reconocen a las personas y entidades en el campo de la creación artística. Entre los ganadores de este año estaban Lluís Pasqual (70), director de teatro, Pepe Habichuela, guitarrista flamenco, Manuela Carrasco Salazar, bailaora o Martirio, la cantante. Asimismo, Camilo Sesto recibe el premio a título póstumo.

Para el acto de hoy, la esposa de Felipe VI ha vuelto a ponerse un color que hacía mucho muchísimo tiempo que no le veíamos, el verde aguamarina. Es un tono que esta temporada está de plena tendencia, pero que es verdad que a Letizia no le va mucho, aunque no le queda nada mal.

No era un estreno pero casi, ya que este vestido solo se ha puesto una vez, y eso significa que no le convence del todo. Se trata de un diseño de Hugo Boss llamado Dadoria, sin mangas, con cinturón y una gran abertura en la falda. Cuando ella lo compró hace dos años costaba 511 euros. Lo tiene igual en color crudo. Pero en este tono lo estrenó en el viaje de Estado a Argentina, solo para bajarse del avión, y no se lo ha vuelto a poner.

Los salones de la Reina. Redes Sociales Casa Real

Letizia ha combinado el vestido de la firma alemana con los salones de Prada, esos a los que les ha añadido una suela delantera, cosa que nos parece un sacrilegio. Todo apunta a que es para que le resulten más cómodos, pero estamos seguras de que a la firma italiana no le habrá hecho ninguna gracia.

Además del diseño de Hugo Boss, la Reina ha recuperado del fondo de su joyero unos pendientes de Coolook que hacía mucho que no le veíamos, que le van perfectos al conjunto. Lo que no nos gusta tanto es la melena tan larga que se está dejando, ha llegado el momento de cortarse un poco el pelo.

