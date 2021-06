Letizia estrena la blusa más bonita del año y la combina con sus cuñas favoritas

Sin duda, tenemos la Reina más trendy de toda Europa. Esta temporada nos está dejando alucinados con los nuevos looks que estrena, demostrando que sigue la moda y que le gusta vestir al ritmo que marcan las tendencias. Este viernes 25 de junio en la Residencia de Estudiantes de Madrid ha vuelto a demostrar que es una mujer moderna a la que le gusta sacarse todo el partido. Iba ideal. Pero cuando la hemos visto nos vuelve a surgir la misma duda: ¿Debe ir una Reina vestida a un acto oficial como lo haríamos nosotras para salir a tomar una caña con nuestras amigas?

Para nosotras la respuesta es un claro no. La esposa del Jefe del Estado no debe lucir alpargatas y vaqueros, aunque sean blancos, para representar a la Corona. Este outfit es perfecto para el posado en Mallorca, dónde se respira vacaciones, no para ser la imagen de Felipe VI (53 años) ante las autoridades de la Comunidad de Madrid y de la capital española.

Letizia con camiseta de volantes y pantalón blanco. Gtres

Y es que el acto con el que la mujer del Rey termina la semana tiene una gran importancia cultural. La reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, un lugar al que los Reyes se ligaron cuando todavía eran príncipes y que ha tenido entre sus residentes a gente de la talla de García Lorca, Luis Buñuel, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas… y una larga interminable de grandes nombres. Así que creemos que, a pesar de estar ideal y guapísima, el momento merecía un ‘look’ más royal.



Letizia (48) ha estrenado una blusa super llamativa, que se lleva todo el protagonismo de la imagen. Se trata de un diseño con volantes en las mangas y estampado en unas grandes flores en tonos blancos, azules y marrones. Es una creación con el escote en caja cerrada y fruncido que tiene toda la pinta de llevar la misma firma que el mono que estrenó en FITUR, la de Inés Dómenecq y su marca IQ.

La Reina Letizia da la bienvenida al verano con un look cómodo y juvenil AGENCIAS

La Reina la ha combinado con unos pantalones capri en tela vaquera de Hugo Boss que tiene en su armario desde hace varias temporadas y que llevan los bolsillos en la parte delantera de forma visible. Lo ha acompañado con un cinturón estrecho en color camel.

La parte más informal del outfit han sido los zapatos, ya que ha elegido unas alpargatas de cuña de la firma Macarena Shoes que son ideales, pero no para un acto oficial de una Reina, y sí para dar un paseo por la tarde a la orilla del mar.

Alpargatas blanca de Macarena Shoes. Gtres

