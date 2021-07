Nuria Roca, en 'guerra' con Juan del Val por un asunto que afecta a su hija: la historia de su disputa

El matrimonio formado por Nuria Roca (49 años) y Juan del Val (50) ha dado algunos de los mejores momentos de la televisión en el último año gracias a la tertulia de actualidad que han protagonizado cada semana en El Hormiguero durante toda la temporada. En este espacio la valenciana y el madrileño opinaban sobre distintos temas que preocupan a la sociedad y resultaba curioso comprobar como, a veces, la pareja mostraba formas de pensar completamiento diferentes.

Esto ocurrió también hace unas semanas cuando se puso sobre la mesa un tema que tocaba muy de cerca al matrimonio. Y es que la presentadora compartió en su cuenta de Instagram una instantánea con su hija Olivia (10), con el convencimiento de que la pequeña guardaba un gran parecido físico con ella. La sorpresa fue mayúscula para la colaboradora del programa de Pablo Motos (55) cuando la mayoría de los comentarios que recibía la publicación resaltaban lo mismo: "Es igual que su padre", "Cómo se parece a Juan", sentenciaban los seguidores de Nuria.

La foto compartida por Nuria, junto a su hija Olvia. Redes sociales

En un tono cordial pero algo disgustada Nuria hizo notar que no estaba de acuerdo con tal opinión. La comunicadora reveló que le había consultado esta disputa familiar a su padre y él lo tenía bastante claro: "La xiqueta és acanada a tu i punt", explicó Nuria que le aseguró el abuelo de Olivia. Mientras la televisiva contaba esto, el resto de colaboradores se reían, igual que el marido de la presentadora, conscientes de que iba a ser difícil hacer que Roca cambiara de opinión.

Y así parece ser. Se suponía que la historia había tocado a su fin, sin embargo, la mañana de este 12 de julio la colaboradora ha querido aportar una nueva prueba de que ella y su padre llevan razón. Nuria ha compartido una foto en blanco y negro de su infancia en la aparece con un gorro de lana.

En la instantánea guarda un asombroso parecido con Olivia, detalle que no ha pasado por alto para sus fans. En pocos minutos la publicación recibía más de 2.000 'me gusta' y cientos de comentarios que hacían referencia a lo mismo: "Como dos gotas de agua, quien diga lo contrario que corra al óptico", decía un seguidor, mientras que otra usuaria sentenciaba: "Pues sí, en esta foto te pareces a tu hija" y no faltaba quien recordaba las palabras del padre de la comunicadora: "Como dice tu padre, tu hija es clavadita a ti".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Habrá que esperar a que Juan se pronuncie en sus redes sociales para ver si la disputa continua o todo termina con esta publicación de Nuria. Y es que ya la audiencia no podrá ver más al matrimonio sentado a la mesa de debate de El Hormiguero hasta septiembre, pues las emisiones se han parado por el descanso estival. En su lugar, ahora se redifunden reposiciones de los mejores programas de la temporada.

[Más información: Nuria Roca recibe el alta hospitalaria y explica el 'misterioso' motivo de su ingreso]