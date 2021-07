La reaparición de Manolo Santana tras la muerte de Mila Ximénez: el vídeo que desvela su estado de salud

Manolo Santana (83 años) causaba baja hace unos días en un acto público en Marbella tras haber confirmado su asistencia hasta en dos ocasiones. Era su primer acto público tras la muerte de la que fue su mujer y madre de su hija Alba Santana (37), la periodista Mila Ximénez. Muchas fueron las voces que se alzaron entonces para arrojar luz y preocupación por este desplante. Se esgrimió que de este modo el tenista evitaba hablar del fallecimiento de la que fue su mujer, pero también hubo quienes se alarmaron ante un posible empeoramiento de su estado de salud.

Ya entonces JALEOS pudo desmentir que nada más lejos de la realidad: Manolo estaba "bien y tranquilo", y todo en orden con respecto a su salud. Un buen amigo salía al paso de los alarmismos innecesarios y dañinos: "Manolo está bien de salud dentro de lo que cabe, siempre están con la misma cantinela cada cierto tiempo". El tenista, de 83 años, se encuentra "todo lo bien que su salud le permite", se apostilló. Y no se equivocaba esta fuente a la luz del vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas en Twitter.

¡Manolo Santana a sus 83 años sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en @Wimbledon #Wimbledon2021 #Wimbledon #leyenda #idolo! Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral 😍❤️ pic.twitter.com/BvpeDEZPSl — Alex Corretja (@AlexCorretja74) July 11, 2021

Ha sido el extenista Àlex Corretja (47) quien ha colgado en su muro un vídeo en el que se puede ver a Manolo Santana en plena forma jugando una partida de tenis. "Manolo Santana, a sus 83 años, ¡sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en Wimbledon. #Wimbledon2021 #Wimbledon #leyenda #ídolo!. Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral", ha escrito Corretja acompañando al vídeo. En él, Santana, ataviado con unas deportivas, un conjunto azul y raqueta en mano, se mueve por la pista con la destreza y agilidad que lo convirtieron en campeón del mundo.

En todo momento siguiendo el recorrido de la pelota, Manolo Santana ha demostrado que, en efecto, a sus 83 años se encuentra en un estado óptimo de salud, como ya deslizaron hace unos días a este medio: "Hace ejercicio y cuida mucho su alimentación". Siempre ha sido un hombre atlético y sano. Y aclaraba al cabo esta fuente, zanjando cualquier habladuría o falsedad: "De mente está fabuloso. Ya me gustaría a mí". Se deslizaba, además, que Santana ha recuperado, por fin, su día a día en su club de tenis de Marbella, cerrado durante meses ante la pandemia de coronavirus: "Ese centro es lo mejor que ha podido hacer, le da la vida". Hecho que se puede comprobar con este vídeo.

Manolo Santana junto a su mujer, Claudia, en una imagen de archivo. Gtres

Con respecto a su ausencia en ese acto público, a este medio se explicó que podría deberse a que "ese día no estaba de ánimo". Horas más tarde, era su propia mujer, Claudia, quien sostenía en el espacio Ya es mediodía que Manolo "ya no está para acudir a actos", según explicó la periodista con la que conversó. Como es lógico, aseveró la fuente consultada por este medio que Claudia "lo protege muchísimo. Manolo tiene 83 años y ella le evita, en la medida de lo posible, cualquier disgusto". También se ha hablado mucho sobre si Santana está al tanto del fallecimiento de su exmujer, Mila Ximénez. Manolo no ve nada de televisión, y mucho menos Telecinco, pero que sí está al cabo de la calle del fallecimiento de la madre de su hija. Le han llegado en estos días "muchos WhatsApp para informarle", y conocer su reacción, como avanzó ABC. No los responde, aunque los lee. En esa línea, se hace constar que Manolo Santana nunca habló ni habla de Mila en su discurrir diario. Ese fue un capítulo que cerró hace tiempo. Silencio, para lo bueno y para lo malo. Este periódico no ha podido conocer, no obstante, en qué punto se encuentra la relación de Manolo Santana con sus hijos. En concreto, con su hija Alba.

Tampoco si ha habido algún tipo de acercamiento o comunicación con Alba Santana desde el deceso de Ximénez. Nadie sabe o no se quiere responder por respeto o amistad. Para cerrar el artículo y la conversación, se asegura que el tenista "recibe el cariño de sus compañeros del tenis, de sus amigos y su familia". Es un hombre "feliz", que ha recogido todo lo que ha sembrado. Vive una vida tranquila y sin grandes alteraciones.

