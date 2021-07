Pequeños, de colores y en multitud: así se llevan los pendientes en el verano de 2021

La estética punky que dominó los años ochenta capitalizaba algunas tendencias como la de llevar múltiples agujeros en las orejas. Entonces eran los aros las estrellas de la bisutería y se colocaban en las orejas siguiendo un orden de tamaño. Ahora, se recupera esta idea, pero se actualiza y se dulcifica, convirtiéndola en algo apto para cualquier tipo de estilo.

Y es que desde hace algunos meses se puede observar como muchas prescriptoras de moda se han sumado a la idea de añadir algunos agujeros más en sus orejas. La razón es que la moda dicta llevar una auténtica fiesta de pendientes y no es posible adherirse a ella llevando una única pieza.

Se busca una estética recargada que se logra a base de mezclar distintos modelos, todos ellos de tamaño más o menos pequeño, reservando al primero, el que queda más a la vista, el privilegio de adoptar un tamaño más grande. Y la medida es lo único que tienen en común, ya el resultado que se busca es casual. Para lograrlo se mezclan distintos estilos y colores. Así se puede llevar una perla al lado de una figura de fimo que emula a una fruta y tampoco está prohibido yuxtaponer el acabado plateado con el dorado.

Chiara Ferragni con las orejas decoradas por múltiples pendientes. Redes sociales

Chiara Ferragni (34 años) fue una de las pioneras en unirse y no es de extrañar ya que su hermana Valentina (28) es la fundadora de una firma de joyería que ha colonizado las orejas más trendys. En concreto, el modelo que se puede ver los perfiles de Instagram más reconocidos en el mundo fashion recibe el nombre de UALI. Se trata de una pieza en forma de uve que se puede adquirir en varios colores y se venden tanto plata -70 euros la pieza-, como en oro con circonitas -90 euros la unidad-.

Pero no hace falta invertir esas altas cantidades para conseguir el deseado efecto barroco. Las firmas low cost, siempre atentas a las últimas modas, también han querido lanzar sus propias referencias. De esta forma, en el mercado se encuentran packs que incluyen diversos modelos de pendientes perfectos para combinar entre ellos. En estas cadenas de moda generalistas se pueden encontrar todo tipo de interpretaciones, desde aros construidos a base de pequeñas perlas, otros diseñados con circonitas de colores y aquellos que con sus múltiples charms aportan gran movimiento.

A la izquierda, paquete de pendientes de Pull and Bear, a la derecha, otro de Parfois. Pull and Bear / Parfois

Las cadenas low cost no son las únicas que han sabido sacar partido a esta moda. A ellas se han sumado las firmas de joyería. Agatha París, por ejemplo, en vista de la fiebre por estos pearcings ha ofrecido la realización gratuita de la perforación por la compra de una pieza de su colección. La cadena Claire's especializada en accesorios y bisutería, también ofrece el servicio de perforación del lóbulo a sus clientes.

Y para aquellas que no vean muy seguro que esto vaya a ser una tendencia de gran recorrido y no quieran arriesgarse a agujerearse las orejas, existe un pequeño truco que les puede permitir sumarse de alguna manera a la fiebre de los pearcings. Además de los pendientes tradicionales, este horror vacui se corona añadiendo ear cuffs, unas piezas que se colocan en la parte central de la oreja y para las que no se necesitan perforación. Está claro que opciones no faltan.

[Más información:La bisutería más colorida que le dará un toque 'trendy' a todos tus 'outfits']

Sigue los temas que te interesan