El misterio de las canas de Letizia: el truco para ocultarlas cuando quiere que confunde a la prensa

Letizia (48 años), considerada una referente de estilo dentro y fuera de España, ha sido noticia en el portal italiano Oggi por un aparente cambio en su imagen. Según el digital, la Reina ha dejado a un lado sus canas y ha vuelto a recurrir al tinte oscuro para tapar parte de sus mechones blancos. Sin embargo, hasta ahora, no ha ocultado la evidencia de su llegada a la edad madura. Al menos, en su totalidad. La mujer de Felipe VI (53) solo ha recurrido a una acertada estrategia que le permite llevar dos tipos de looks.

La confusión podría haberse generado por el peinado que ha estado llevando recientemente. En la mayoría de sus últimos actos, Letizia se ha mostrado con el pelo recogido para hacer frente a las altas temperaturas. La Reina, en concreto, ha apostado por la coleta alta o un moño bajo, que le ha permitido ocultar sus canas. Sin embargo, nada más volver a soltar su melena, estas reaparecen. Eso sí, en menor medida que hace unos meses atrás, cuando su mechón blanco era más notorio.

El mencionado portal italiano, que el pasado mes de febrero se hizo eco de unas imágenes en las que Letizia mostró su melena al natural, publicó recientemente que la Reina "ha vuelto al castaño oscuro y su cabello gris, una vez exhibido con orgullo, ha desaparecido casi por completo". No obstante, las dos últimas apariciones de la consorte en el Palacio de la Zarzuela, en las que optó por llevar la melena suelta, revelan lo contrario.

Cuando luce coleta la Reina disimula sus canas. Gtres

Actualmente, las canas de la Reina siguen estando presentes y se han posicionado como su nueva seña de identidad. Se trata de un estilo que, si bien por años ha estado asociado a la edad o dejadez, Letizia lo ha sabido llevar con mucho glamour. Según comentó el peluquero David Martínez a JALEOS es una manera de darle personalidad a su cabello y de transmitirle un mensaje a la sociedad española.

"Son el reflejo de una mujer actual, que pisa fuerte y que no tiene miedo a mostrarse como es", comentó el estilista a este periódico hace unos meses atrás, cuando el pelo de la Reina comenzó a acaparar los titulares de la prensa nacional e internacional. "El pelo blanco es sinónimo de elegancia, sabiduría, madurez, naturalidad y sofisticación", agregó entonces.

Cuando lleva la melena suelta sus canas se hacen más evidentes. Gtres

Jesús Reyes CEO de CoolHunting Madrid Comunicación mantuvo esta idea y explicó que los mechones blancos de Letizia "reflejan lo que ella es y lo que merece nuestro país, actitud". Según el estilista, la experiodista ha marcado con este look "una nueva etapa en la que lo práctico, lo natural y la experiencia son sus prioridades". En su análisis, el profesional también hizo énfasis en el carácter de la esposa del rey Felipe VI. "Para lucir las canas hace falta una fuerte personalidad y, sin duda, la Reina puede presumir de ello".

Si bien no es la primera vez que Letizia presume de pelo blanco, ha sido este último año cuando se ha hecho más evidente su preferencia por la naturalidad. Actualmente, aunque disimule sus canas con algunos peinados que han confundido a la prensa internacional, la madre de la princesa Leonor (15) se sigue manteniendo en esa línea que ha seguido desde que se puso fin al confinamiento en 2020. A día de hoy, no solo su melena, sino también la elección de sus looks -en su mayoría reciclados y low cost si se tiene en cuenta que es una royal- demuestran que es una Reina sencilla y austera.

