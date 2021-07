Qué fue de Enric Escudé, el presentador del 'Club Megatrix' que pasó del cielo al infierno en dos años

Ha sido una generación entera la que ha crecido al arrullo de programas que aglutinaban la emisión de diferentes series de dibujos animados. Un de los más conocidos y longevos fue el Club Megatrix. Entre contenido y contenido saltaban a la pantalla amables rostros que se intentaban labrar un camino en la televisión, entre ellos Enric Escudé (45 años). Este matinal supuso un gran espaldarazo para la carrera del catalán, pero antes de alcanzar el éxito en la televisión nacional, pasó canales de menor repercusión.

Su carrera comenzó cuando solo contaba con 13 años y lo hizo como modelo, un poco más tarde, en 1999 también probó suerte en el mundo de la canción lanzando un álbum titulado Principio. Ni la moda ni la música convencieron a Enric para desarrollarse como profesional y fue al año siguiente cuando hizo su primera incursión en la televisión. En el año 2000 ejerció como productor del programa La escalera mecánica en TVE, entidad en la que también colaboró para RNE-4 Día a la vista.

Tras estos primeros pasos, vino su gran oportunidad. En el año 2002 formó parte del programa Vitamina N, del canal CityTV -lo que hoy es 8TV, del Grupo Godó-. Este formato fue una auténtica cantera de talento y Escudé coincidió allí con Marta Torné (43), Quique Jiménez, Torito (43) o Raúl Gómez (38), además de con Jordi González (58) quien era el presentador del espacio y con quien el propio Escudé ha confesado años después que tuvo una estrecha relación personal.

Enric, en una foto con Sergio Dalma en sus inicios televisivos. Redes sociales

La buena acogida del programa permitió que uno de los grandes grupos de comunicación se fijaran en Enric y en 2003 Antena3 lo fichó para presentar junto a Natalia Rodríguez (38) -concursante de la primera edición de Operación Triunfo- el matinal infantil de Antena3, un formato que condujo hasta 2005, cuando se marchó a Telecinco.

Durante el año que trabajó para la cadena de Fuencarral en espacios como El programa del Verano, El buscador o TNT, el presentador supo lo que era estar en la cúspide de la industria televisiva.

Sin embargo, hubo un factor que, según él, propició que la dulce etapa que el comunicador vivió en la televisión nacional fuera más corta de lo que él hubiera deseado. El presentador cuenta que su representante no supo gestionar bien sus trabajos. Durante la época de bonanza tuvo que rechazar algunas ofertas porque no tenía tiempo de embarcarse en todos los proyectos que le ofrecían. "Ciertas productoras se enfadaron conmigo y me fui alejando de la profesión por ello", explica el que fuera conductor de Club Megatrix al citado medio. El último trabajo de Enric en la televisión nacional data de 2007. Ese año volvió a Televisión Española para ejercer de partenaire de Paz Padilla (51 años) en El Gong Show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin Elite Brasil 🇧🇷 (@rmelitebr)

De esta época guarda escasos contactos con sus compañeros. Una escueta lista en la que sí se encuentran Marta Torne y Natalia Rodríguez. Fue a partir de entonces cuando el catalán, mientras se ganaba la vida ejerciendo de relaciones públicas en una discoteca madrileña, inició una lucha por permanecer en la televisión que le llevó a la obsesión. Para ello, empleó todos los medios que encontró a su alcance, algo de lo que ahora parece arrepentido.

En esta etapa, a la escasez de propuestas televisivas se le sumó una delicada situación personal provocada por una ruptura sentimental. Corría el año 2010 cuando tuvo lugar otro de los sucesos por los que más recordados del televisivo, muy a su pesar. A las revistas del corazón saltó entonces una supuesta relación entre el comunicador y la exactriz porno María Lapiedra (36 años).

El presentador, junto a Marta Torné, a inicios de los 2000. Gtres

Sin embargo, con los años asumió que son muchos los factores que influyen en un escenario tan volátil como el de la televisión y decidió abrirse camino en otros ámbitos. En 2013 publicó Qué fue del niño de la Nocilla, una autobiografía cuyo título hace alusión a sus primeros trabajos como modelo. En esta publicación el comunicador relata las consecuencias de su obcecación por volver a ser una estrella de la pequeña pantalla.

Dos años después, emprendió otro proyecto que lo conecta con sus inicios en la moda. El catalán decidió apostar por su talento para la industria fashion y fundó una cadena de tiendas de ropa con las que comparte nombre. La firma ofrece productos tanto para hombre como para mujer y él mismo se encarga de promocionar el negocio a través de su cuenta de Instagram y de su canal de Youtube.

El presentador, junto al elenco de 'Perdona?', su último proyecto en la televisión. Redes Sociales

A pesar esta nueva andadura, Escudé no ha abandonó del todo la televisión. Hasta 2018 condujo un programa llamado Perdona? que era emitido en RAC TV para Cataluña y en el canal BOOM para la Comunidad de Madrid. Hace unos meses, el que fuera uno de los presentadores más solicitados por las productoras españolas ha confesado que no quiere volver a la televisión. Ya no.

[Más información: Qué fue de Raquel Abad, la concursante de 'GH 7' que terminó enamorándose de un reportero de 'Sálvame']

Sigue los temas que te interesan