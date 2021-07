Qué fue de Raquel Abad, la concursante de 'GH 7' que terminó enamorándose de un reportero de 'Sálvame'

Corría el año 2006 cuando Raquel Abad ingresó en la casa de Guadix más famosa del país, la de Gran Hermano. Abad se convertía así en una de las concursantes más aguerridas de la edición durante los 108 días que estuvo participando. De hecho, fue la enemiga acérrima de Pepe Herrero (51 años), con quien protagonizó grandes y fuertes enfrentamientos. "Quisiera entrar en Gran Hermano para ganar el premio y encontrar novio", fue la frase que entonó en su vídeo de presentación, cuando sumaba solo 21 años.

Gallega de nacimiento y de orígenes africanos, lo cierto es que Raquel estuvo a punto de conseguir ambos anhelos: el maletín se quedó a las puertas de conseguirlo y se enamoró perdidamente de Javier Varela, un joven golfista malagueño. Nada más pisar la casa, la gallega quedó rendida, y viceversa. Lo suyo fue, pues, un flechazo a simple vista. La pareja, como no podía ser de otro modo, conquistó a la audiencia a base de amor, besos y arrumacos. Eso sí, aquel amor, que duró poco más que el mismo concurso, no estuvo exento de broncas y de choques, pues Raquel y Javi tenían una forma de ser y de pensar muy diferente.

Raquel Abad junto a su pareja por entonces, Javier, en 'Gran Hermano 7'. Mediaset

De entrada, encontraron sus primeras peleas y rencillas en el hecho de que Raquel Abad se posicionó claramente, y desde el minuto uno, enfrente de Pepe Herrero. En cambio, Herrero encontró en Javi a un gran aliado. Pero antes de seguir hablando de aquella joven e ingenua Raquel viajemos unos minutos al presente. En la actualidad, Abad vive alejada de la televisión y los realities. Está felizmente enamorada del reportero de Sálvame, Kike Calleja (39), y ambos están a punto de contraer matrimonio.

Antes de zambullirnos de lleno en su presente, sigamos explicando su incursión en Gran Hermano. Pepe Herrero se convirtió en la mayor pesadilla de Raquel -aunque con los años terminaron haciendo las paces-, e incluso no dudó en romper su más preciado tesoro dentro de la casa, el nomineitor, como venganza por el sonado tema del cepillo de dientes. Para quien no lo recuerden, resulta que antes de que estallara la bomba, la gallega acudió al cuarto de baño y se dio cuenta de que alguien había roto su cepillo de dientes. Ella, sin pensarlo, se dirigió directamente a los dos sospechosos, a Pepe y Dayron.

Abad junto a Pepe Herrero tras reconciliarse fuera de 'GH'. Redes Sociales

El primero, con cara extrañada, le dijo que no había hecho tal cosa y el segundo, mirando al infinito, se lo negó. La concursante no se lo pensó dos veces y estrelló el nominator contra el suelo, saltando todas las piezas por los aires y dejando a sus rivales con una cara de incredulidad. Con respecto a su relación con Javi, esta aguantó fuera del concurso. De hecho, se fueron a vivir juntos a Málaga. "Montamos un salón de belleza, compramos un piso? Fue todo demasiado rápido", recordó Abad durante una entrevista en 2016. No obstante, aquella historia pronto tocó a su fin. Quién le iba a decir a ella que sería un primo de Javi quien la enamoraría. Así lo contaba ella en una entrevista en 2009: "A David precisamente lo conocí gracias a Gran Hermano. Si no hubiese entrado… posiblemente no lo hubiera conocido nunca, ya que lo conocí por ser uno de los mejores amigos del primo de Javi". YT añadía: "Al contrario de lo que pensó mucha gente, no fue nada premeditado ni lo hice por fastidiar a Javi. Es más, al principio David no me gustaba en absoluto, me parecía el típico chulito del grupo. Pero fue inevitable que termináramos juntos".

Tras aquella etapa, trabajó un tiempo para una aseguradora británica con sede en Sevilla. "Al principio no me veía, pero ahora estoy encantada y viajo por toda España", destacó hace unos años Raquel, que estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia. No se arrepiente en absoluto de su paso por Gran Hermano, pero en 2016 ya sostuvo que no volvería atrás: "Aunque pasó mucho tiempo siguen reconociéndome, sobre todo aquí. Fíjate que fui a un concierto de Pablo Alborán (32) y tuve la oportunidad de estar con él y se acordaba. No volvería, fue una época que estuvo bien, pero ya pasó, además tengo un trabajo serio".

Recuerda aquella aventura como "una locura". Sostiene, entre otras cosas, que un fan le llegó a regalar el testamento de su mujer, y un viaje por Italia: "Fue una locura. Una señora de Vigo, por ejemplo, nos regaló, a Javi y a mí, un viaje por Italia porque nuestra historia de amor le recordó a la que vivió con su marido fallecido. Y el perro que tengo, un bichón maltés, Nube, me lo regalaron unos fans". No todo fueron obsequios. "Tuve alguna que otra proposición indecente. En Madrid, por ejemplo, me ofrecieron trabajar en servicios de alto standing. Antes me pongo a fregar", sentenció.

Abad ha trabajado "en una agencia de publicidad como ejecutiva de cuentas y me considero afortunada por ello, porque con los tiempos que corren es un privilegio poder trabajar, y más si es de lo que te gusta". Raquel ha afirmado en más de una ocasión que a ella no le ha afectado en modo alguno su participación en Gran Hermano 7, entre otras cosas porque supo cómo hacerlo: "Considero que a mí no me ha afectado ese tema porque supe parar el show televisivo a tiempo. A partir de la cuarta o la quinta edición la única manera para acudir a un programa de televisión era buscando polémica con tus excompañeros y yo no estaba dispuesta a entrar en ese juego".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kike Calleja (@kikecalleja)

En la actualidad, Raquel Abad vive uno de sus momentos más plenos y excelsos. Enamorada del reportero de Sálvame, Kike Calleja, está a punto de contraer matrimonio con él. Así lo anunció el pasado mes de febrero Calleja. "¡Se lo pedí y me dijo que sí!", contaba entusiasmado el periodista, que no se resistió a compartir la noticia con sus seguidores. Lo hizo con una fotografía en la que mostraba orgulloso y emocionado el anillo de compromiso con el que han sellado este paso hacia delante en su relación.

"Cuando quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible...", posteaba Kike junto a la imagen, la misma que publicaba minutos después su novia, con un mensaje igualmente emotivo: "Nos quedan muchos sueños por cumplir, pero ya se ha cumplido uno de ellos... Para toda la vida y con el AMOR de mi VIDA. TE ADORO y, por supuesto, SÍ, QUIERO, mi amor". Unas preciosas palabras a las que Kike respondía con un "Eres mi felicidad", seguido de múltiples corazones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kike Calleja (@kikecalleja)

La pareja lleva ya cuatro años de feliz relación y sus publicaciones dan buena cuenta de ello, ya que es habitual que compartan algunos de sus momentos más románticos e intercambien declaraciones de amor. Recientemente, el reportero cumplía 39 años y lo celebraba en compañía de su novia y de su perro Sultán, la última incorporación a la familia, con la que se han mostrado entusiasmados. "¡Os presento a Sultán, el nuevo miembro de la familia Calleja. No se puede ser más guapo!", escribía Calleja a principios de año. Kike hace años que es uno de los rostros habituales de Mediaset, donde actualmente colabora en Sálvame. También es coautor del libro Terelu Campos. Frente al espejo, junto a la propia presentadora, con la que mantiene una gran amistad.

