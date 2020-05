Jordi González, no estás solo: los otros polémicos relevos que marcaron una época en Telecinco

El baile de presentadores en una cadena de televisión es algo habitual, como se ha demostrado en TVE recientemente. Sin embargo, este canal no es el único en el que se producen cambios y relevos de rostros en sus programas. De hecho, Mediaset es un buen ejemplo de que nadie debe confiarse como 'cara asentada' en la cadena. Ahí está la hemeroteca: hoy puedes estar en la cúspide del éxito, llevando el timón de un espacio pionero y mañana pasar al banquillo de espera al ser relevado por un compañero.

Eso es lo que le ha pasado a Jordi González (57 años) esta semana: ha visto cómo su compañera de cadena Sonsoles Ónega (42) se pondrá al frente del último debate de Supervivientes este domingo, cargo que ocupaba fielmente el catalán hasta la fecha.

Sin embargo, la cadena ha decidido cambiar de cara este domingo con Sonsoles -hay que recordar que ella, junto con Jorge Javier Vázquez (49), conducirá el reality de verano El casa fuerte-, y de ahí que González se despidiese de su audiencia el pasado domingo 24 de mayo con unas palabras que muchos entendieron como crípticas y cargadas de futuro incierto.

"Yo creo que la gratitud si no se expresa no vale nada", comentaba después de un vídeo. "Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, a Manolo, a Jaime, a Paco, a Alfredo, Angelo y a Cristina por la confianza que han depositado en mí", cerraba Jordi su despedida. Porque de eso se trataba: de un 'hasta pronto'. Tras conocerse el fichaje de Ónega, todo cobraba sentido: Jordi ha sido relevado por el nuevo y sorprendente fichaje de entretenimiento de Paolo Vasile (67). Pero Jordi no ha sido, ni de lejos, el único presentador que ha visto cómo su suerte cambiaba de un día para otro.

1. Mercedes por Jorge Javier

Mercedes Milá y Jorge Javier en montaje de JALEOS.

Su vinculación con Mediaset comenzó en el año 2000 cuando se puso al frente del reality show que ha hecho historia en el mundo de la televisión: Gran Hermano. Sus enfados, sus broncas, sus extravagantes salidas de tono en directo marcaron un antes y un después. Todo parecía que el formato sin ella no tendría más vida. Sin embargo, en 2015 se comprobó que sí, que el programa continuó con Jorge Javier Vázquez al frente. El 7 de septiembre de 2016 apareció en la gala inaugural de Gran Hermano 17, ovacionada por el público y el equipo del programa. Era su despedida.

En su momento, tan solo se alegó un acuciante cansancio por parte de la presentadora y, más tarde, reconoció que pasó, incluso, por una depresión. Llegó a hacerle un pulso a la cadena pidiendo un programa social para renovar contrato, pero este nunca llegó y ella se fue para no volver. En la actualidad conduce Scott y Milá en #0.

2. Sandra por Carlos Sobera

Sandra Barneda y Carlos Sobera en montaje de JALEOS.

Eran muchas las voces que la colocaban como la 'preferida' de Paolo Vasile, como la 'niña mimada' de la cadena junto a Emma García (46). Por eso, sorprendió sobremanera el hecho de que la cadena dejase de contar con ella para los debates de Supervivientes, labor que venía ejerciendo desde 2016 cuando sustituyó a Raquel Sánchez Silva (47). Sin embargo, lo inimaginable pasó... y Sandra pasó al banquillo de espera. La cadena incluyó en el plantel de rostros que capitanean el concurso selvático a Carlos Sobera. Y en ese trío de hombres, no cabía Barneda.

Hace un tiempo se vio obligada a salir al paso de su supuesta mala relación con el grupo: "Veto ninguno. Mi relación con Mediaset es maravillosa. Estamos muy bien y es un tema... Lo ha presentado mucha gente. Somos contratados de la cadena. Sin más. Todo lo que se ha publicado no hagáis caso". Hay que decir que estas palabras se produjeron después de que abandonara una entrevista cuando fue preguntada por Supervivientes. Pero todo eso pasó, pues tras un tiempo en el que presentaba un programa en YouTube, el verano pasado sustituyó en verano a Emma al frente de Viva la vida. Con el paso del tiempo, Sobera pasó a las noches de los martes con Tierra de Nadie y los domingos fueron capitaneados por Jordi González... hasta el pasado 24 de mayo.

3. Toñi por Emma

Toñi Moreno y Emma García en montaje de JALEOS.

Su caso fue uno de los más mediáticos después de que dejara de presentar Viva la vida y se pusiera al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa. En su lugar se puso Emma García, la cual, a su vez, venía de presentar el concurso del amor en Cuatro. En ese momento se habló de un injusto cambio de papeles que mantuvo a ambas presentadoras en la picota mediática y en el más diplomático de los silencios. Sin embargo, con el tiempo Toñi ha reconocido lo mal que lo pasó al ver cómo se tenía que despedir de su querido programa de fines de semana, al que vio nacer.

4. Jordi por Sonsoles Ónega

Jordi González y Sonsoles Ónega en montaje de JALEOS.

El nombre de Sonsoles Ónega ha sido una de las grandes sorpresas del anuncio del próximo estreno de La casa fuerte, el nuevo reality por el que Mediaset apostará para este verano tras el final de Supervivientes 2020. Y es que la cadena ha confiado en la presentadora de Ya es mediodía para conducir las galas en directo de los domingos, siendo esta la primera vez que Sonsoles se pondrá al frente de un formato de entretenimiento en Prime Time.

La sorpresa venía el pasado 27 de mayo cuando se anunciaba que, antes de este estreno, Ónega se iba a poner este domingo al frente del último debate de Supervivientes, relevando a Jordi González de su función. En la gala, cuyos contenidos todavía están siendo cerrados, se repasará lo acontecido durante todo el concurso y se pondrá el broche de oro a una edición de Supervivientes que, un año más, ha traído muchas alegrías a Mediaset, arrasando en audiencias y cosechando récords históricos.

Lo cierto es que la presencia de Jordi González en los formatos de Mediaset ha sido cada vez más discreta pese a que es una de las estrellas históricas de la cadena y uno de los presentadores mejor pagados. Su paulatina desaparición de la parrilla se confirma ahora con el anuncio del estreno de La casa fuerte. Jordi vuelve al banquillo de espera.

