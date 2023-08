El vestido de plumas de Rocío Osorno, perfecto para cumpleaños, bautizos y bodas: es verde y de Zara

Rocío Osorno (35 años) es una de las influencers españolas del momento. Pese a tener una propia marca de ropa y una firma a la que puso su mismo nombre, es en las redes donde mejor se maneja gracias a un perfil que siguen más de 1,5 millones de personas. Y es que su gran pasión es la moda, una industria de la que ella vive y que le ha dado cientos de alegrías.

Muchos de sus fans utilizan su cuenta en las redes sociales como guía estilística a la hora de saber en qué prenda invertir el dinero y cuándo y dónde usarla. Y ahora, lo ha vuelto a hacer.

La sevillana compartía este fin de semana un post que no tardó en acumular likes. No sólo por lo favorecida que sale en las imágenes, también por el look con el que aparecía.

[Nuria Roca nos descubre el vestido de estampado hasta los tobillos, indispensable para la playa: es de Desigual]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

"Creo que no he pasado tanto calor haciendo unas fotos en mi vida... Pero bueno, al menos han salido bien y el vestido se ve increíble. Lo que os decía, me ha gustado el escote porque tiene varias capas de plumas y quedan como muy subidas, el efecto queda muy bonito, ¿no os parece?", escribía Rocío.

Todos los usuarios que vieron la fotografía se hacían la misma pregunta: "¿De dónde es el vestido?", además de opinar lo "guapísima" que salía. "Todo té queda espectacular y el vestido es divino, me encanta", "espectacular. El esfuerzo a pesar del calorazo, ha valido la pena", "¿puedo casarme así?", "ya tengo vestido para la boda de mi amiga", eran algunos otros comentarios.

EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene la respuesta: es de Zara. Es un vestido midi entallado de palabra de honor con aplicación de plumas a tono y con cierre con cremallera oculta en costura, cuesta 99,95 euros y es que el conjunto es perfecto para cualquier tipo de evento; ya sea un cumpleaños, un bautizo o una boda.

Modelo con el vestido de Zara que lleva Rocío Osorno.

[El impresionante vestido de Jaydy Michel con escote halter y espalda al aire que te enamorará]

A pesar de que lleva solo unas horas publicado en su cuenta de Instagram, sus fieles seguidoras han provocado que por el momento, se hayan agotado existencias. En la página web de Zara no se puede adquirir, pero puedes dejar tu correo para recibir una señal en caso de que vuelva a haber stock de este diseño.

Osorno lo combina con unos pendientes largos dorados, un bolso de mano dorado y unas sandalias con tacón del mismo tono. En cuanto al peinado, la diseñadora opta por una melena ondulada, y el maquillaje consta de un pintalabios en tono rosa, un eyeliner negro y sombras negras, y highlighter a ambos lados de los ojos.

Sigue los temas que te interesan