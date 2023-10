Vicky Martín Berrocal agotará el conjunto viral de su firma, ideal para lucir tipazo: manga murciélago y palazzo

Vicky Martín Berrocal (51 años) es toda una experta en moda. Cada uno de sus looks conquista a sus seguidores y usan a la diseñadora como su modelo a seguir. Cuando tiene tiempo libre, aprovecha para mostrar sus outfits en las redes sociales porque sabe que siempre sigue las tendencias.

Al último evento que ha acudido ha sido al primer aniversario de la muerte de Jesús Quintero en el que María Indiano, la viuda del presentador, y su hija Andrea Quintero han recordado los triunfos del periodista, los mejores momentos a su lado y han dialogado sobre la presentación de su libro, Memorias del silencio. Rostros conocidos como el de Berrocal se desplazaron al lugar. "Un año sin ti querido amigo Jesús Quintero. Pero no sabes lo feliz que me hizo acompañar a tus hijas a la presentación de tu libro. Te echamos de menos", escribía la empresaria en su Instagram.

Algunos de sus followers han lamentado también la pérdida de Quintero, otros se han fijado en el conjunto que lucía para la ocasión. "Que chulo queda el conjunto", "Mira que siempre me ha encantado el marrón, pero ahora me gusta todavía más al verte con ese color. Por cierto, esa colección me encanta y es asequible a nuestro bolsillo, gracias", "Cualquier cosa te sienta bien", son algunos de los comentarios que se deslizan en su publicación.

Después, compartía en un storie los beneficios de las prendas y el link directo a cada una de ellas. "Este es el conjunto dos piezas que me acabáis de ver en mi último post. Además de quedar de maravilla, es cómodo y un perfecto fondo de armario".

El dos piezas es de la colección Basic de su propia firma, Victoria Collecction. Está formado por dos prendas marrones. La blusa es la Yuka Top y presenta una manga murciélago y un cuello en forma de barco con pequeño pliegue en el hombro izquierda y un bajo con abertura en los costados. La marca fabrica tallas desde la XS a la XXL y cuesta 89 euros.

Por otro lado, el pantalón a juego es el Yuka y es un palazzo fluido. Las tallas que crean son las mismas y esta prenda tiene un precio de 99 euros.

Sobre la firma

Victoria es una firma de novia, invitada y madrina hecha en España y nacida en Sevilla en 2015 de la mano de Vicky Martín Berrocal y perteneciente al grupo Scalpers.

"Pensada para una mujer que valora la calidad de los tejidos, el diseño y la confección hecha en España, Victoria se nutre de la personalidad de su fundadora, Vicky Martín Berrocal, y define a través de esta los valores, misión y visión de la marca", señalan desde la página web.

