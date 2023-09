Vicky Martín Berrocal tiene la versión más cómoda y 'trendy' del clásico look 'working'

Ha sido una gran semana para Vicky Martín Berrocal (50 años). El pasado 12 de septiembre estrenó su podcast, A solas con Vicky, con Isabel Díaz Ayuso (44) como madrina, y el éxito ha sido mayor al esperado. En pocas horas llegó al número 16 en Spotify y al podio entre las propuestas de Apple Music. La propia empresaria lo celebró en sus redes con una publicación compartida el miércoles, día 13. Esa misma jornada la diseñadora festejó sus triunfos en un restaurante de la capital donde se mostró con un estilismo woking con toque deportivo.

Vicky Martín Berrocal apostó por un traje de Mango, formado por dos piezas que reúnen la mayoría de las tendencias del momento y que, sobre todo por la prenda superior, renueva el clásico working. Se trata de un diseño en color gris, un tono clásico del otoño, y cuenta con un delicado estampado de micro rayas. La marca lo describe como un apuesta segura para regresar a la oficina y "construir un fondo de armario femenino y contemporáneo" para el día a día.

La chaqueta es de estilo crop y con hombros estructurados. El cuello es tipo bomber e incluye un bolsillo de ribete en el pecho. Está valorada en 89,99 euros y disponible desde la talla XS hasta la XL. El pantalón, a la venta desde la 32 hasta la 42 por 59,99 euros, es de corte wideleg y tiro medio. Tiene pinzas y cuenta con dos bolsillos laterales, dos de ribete en la parte posterior, cierre de cremallera y botón.

Las piezas se venden por separado, pero lo ideal, para conseguir un estilo working como el de Vicky Martín Berrocal, es lucirlo como conjunto. En este caso habría que desembolsar un total de 149,98 euros.

La diseñadora, y ahora podcaster, lo combinó con una camiseta básica blanca y unas zapatillas New Balance que se desmarcan de la rigurosa formalidad del working y con el que consigue un look cómodo a la vez que trendy. Como complementos, Vicky Martín Berrocal se decantó por unos pendientes de aro en color plateado que resaltaban sobre el gris del traje. En cuanto al look beauty, eligió un maquillaje básico y lució su corta melena -estrenada este verano- suelta y al natural.

El outfit ha enamorado a las redes, consiguiendo más de 20.000 likes y un sinfín de comentarios que confirman que Vicky no ha hecho más que acertar con su innovadora apuesta working. "El look lo tiene todo. Bomber crop, traje diplomático... muy chulo", comenta una de sus followers, confirmando que la empresaria está al día en temas de tendencia.

