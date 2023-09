El renacer de Vicky Martín Berrocal: looks sin complejos y un gran proyecto con Isabel Díaz Ayuso como madrina

Vicky Martín Berrocal (50 años) vive una etapa de éxito y máxima plenitud. Ha estrenado nueva década con proyectos personales y profesionales que sólo significan crecimiento. A sus 50, la diseñadora se ha atrevido con otras facetas, cambios de look y hasta con nuevos estilismos que veía como imposibles. Los miedos y las inseguridades han mermado y hoy, en el apogeo de esa especie de renacer, consigue inspirar a un millón de seguidores.

El lanzamiento de su libro La felicidad no tiene talla ni tiene edad ya vaticinaba que sería un año de triunfos. El texto llegaba al mercado el 1 de marzo, 10 días antes de su 50 cumpleaños, posicionándose como una lectura sanadora a la vez que inspiracional. Está dedicado a las mujeres. A aquellas que la hicieron sentir la mujer que es hoy en día, según la propia Vicky expresó en sus redes sociales.

Así, la diseñadora ha querido confirmar que es posible superar miedos e inseguridades sin seguir una "fórmula mágica". Sólo asegura que en su "media vida" ha conseguido entender que "lo más importante es sentirte bien contigo misma".

A tres días de alcanzar su quinta década, el éxito volvía a tocar su puerta con el Premio Trayectoria Empresarial, otorgado por la revista Elle. Desde 2015, cuando nació su marca, Victoria, ha vestido a destacadas figuras del panorama nacional que han llevado sus diseños dentro y fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso (44), con la que ha forjado una estrecha relación y a quien precisamente ha escogido para debutar con su "proyecto más personal".

A solas con Vicky Martín Berrocal es, si cabe, el trabajo más ambicioso de la empresaria onubense. Un pódcast en el que la diseñadora comparte una charla distendida con destacadas personalidades, que puede escucharse -y verse- desde este pasado martes, 12 de septiembre.

"Tengo que confesaros que estoy tremendamente feliz, pero a la vez muy nerviosa. Han pasado tres años desde que tuve la necesidad de desarrollar esta idea, pero no ha sido hasta hace unos meses cuando por fin lo pusimos en marcha", confesaba Vicky ante el inminente estreno de su nuevo proyecto con la presidenta de la Comunidad de Madrid como madrina.

Vicky Martín Berrocal posaba por primera vez de espalda y luciendo 'short' el pasado julio. Instagram

Su seguridad y ganas de atreverse con lo nuevo también se refleja en su apariencia. Vicky sigue una rutina sana, compaginando la buena alimentación con el entrenamiento físico, y desde este verano lleva nuevo look. "Han tenido que pasar 50 para decirle adiós a mi melena", reflexionaba en sus redes tras estrenar su rejuvenecido peinado en plenas vacaciones por la Costa Azul.

También ha hecho cambios en su estilismo. Mantiene la misma línea elegante y glamourosa de siempre, pero incorporando nuevas piezas que hace meses atrás parecían un imposible en su vestidor. "Me he tirado 50 años sin ponerme un short, pero todo en esta vida es empezar. A ver quien me lo quita ahora", escribía el pasado agosto tras su revolucionado posado de espalda con el que muchas mujeres se sintieron identificadas.

"He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… Eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… Y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire", confesaba Vicky en sus redes, recibiendo el cariño y los aplausos de conocidas figuras, como Cristina Cifuentes (59), Anne Igartiburu (54) o Paloma Cuevas (51).

En este proceso de transformación, Vicky Martín Berrocal no sólo ha contado con el apoyo de sus seguidores. También tiene el respaldo de sus seres queridos. Sobre todo, el de su hija, Alba Díaz (23), su hermana Rocío y su madre.

