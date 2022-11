Vicky Martín Berrocal: "Quiero un pedazo de tío, un hombre en mayúsculas, con valores y que sea leal"

Espectacular y presumiendo de curvas con un elegante vestido negro con escote fruncido tipo lágrima, Vicky Martín Berrocal (49 años) acaparó las miradas en evento que lugar ludar el martes 15 de noviembre en Madrid. Estuvo acompañada de algunos amigos famosos como Asier Etxeandia (47), Elena Furiase (34) y Ana Milán (49), con los que compartió mesa y mantel disfrutando de las delicias preparadas por reputados chefs como Dani García (46).

Con su habitual amabilidad, la diseñadora atendió a los medios y habló de su familia y de su actual situación sentimental. Hace diez meses que rompió su relación con el empresario portugués Joao Viegas Soares, pero ya tiene ganas de volver a enamorarse y, sobre todo, conserva su actitud positiva ante los avatares de la vida.

"Es importante tener gente a tu lado que comparta esa manera de ver la vida, que sonría desde que se levante hasta que se acueste, pase lo que pase. Porque realmente la vida es muy difícil a la vez que maravillosa. Hay que afrontarla y hay que tirar, hay que tomar decisiones, no tener miedo. Da igual equivocarse, tenemos una y hay que vivirla y exprimirla", confiesa.

[Vicky Martín Berrocal: "No conozco a nadie que haya dicho nada negativo de Isabel Díaz Ayuso"]

La diseñadora, espléndida con un vestido negro midi. Gtres.

¿En qué momento está de su vida?

La vida me ha vuelto a traer aquí. Llevo 10 meses en España, en esta España mía y estoy feliz de haber vuelto. Mi experiencia en Portugal fue maravillosa y viví lo que viví y estuve allí porque quise estar, nadie me obligó. Fui libre para irme y para volver. Aquí me esperaba otra cosa, los míos. Me arroparon y me han cuidado. Tengo a mi hija conmigo, cuando pierdes unas cosas, ganas en otras.

Además, siempre ha contado con el apoyo de su exmarido, Manuel Díaz.

Sí. Tengo una segunda familia con él y Virginia, están para todo. Yo estoy aquí para ellos y creo que eso es fundamental. Hay que llevarse bien con todo el mundo, pero Manuel ya no es una expareja, un amigo. Las cosas funcionan porque yo lo quise así, porque él lo quiso así, porque Virginia lo apoyó y porque estamos todos a una.

Su hija Alba es mágica también.

Albita tiene un punto increíble, con las ideas muy claras y eso me gusta.

Vicky, ¿está abierta al amor? ¿qué tipo de hombre le gusta?

Sí, por favor, sí. Yo quiero un pedazo tío, un hombre en mayúsculas, con valores, un hombre leal, legal, un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, un tío que no tenga miedos, valiente, que me agarre y le guste vivir, que le guste aprovechar, que no tenga pereza. También que me aguante, que no es fácil, porque ya con casi cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente.

Vicky y Joao Viegas, en el verano de 2019. Gtres.

Como diseñadora, ¿qué opinión tiene del estilo de Victoria Federica?

Victoria es especial, es singular. A mí me encanta. me llevo bien con ella y mi hija es muy amiga suya. Le tengo mucho cariño, la verdad, y a su hermano igual. Para mí Victoria tiene una belleza diferente.

¿Contaría con ella para sus desfiles y presentaciones?

Bueno, soy muy estricta con esas cosas porque no me gusta mezclar. Respeto a todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera, pero yo, cuando hay alguien conocido en mi desfile, es porque se dedica a la moda y es profesional de ella. No me gusta subir a amigos o a gente conocida. No me aprovecho, no hay necesidad.

Para terminar, ¿cómo está su amiga Eva González tras la separación?

Me encantaría poder hablar libremente de todo esto, pero el problema es que no me gusta hablar de mis amigos. Tengo mi libertad de hablar de mi vida pero no me gusta tocar la de los demás, porque yo respeto mucho a mis amigos.

Entrevista a Vicky Martín Berrocal

Sigue los temas que te interesan