Habla una nueva víctima de Daniel Sancho: "Nos increpó en una discoteca. Me rompió la nariz y el metacarpiano"

El asunto de Daniel Sancho (29 años) sigue dando titulares. El hijo del actor Rodolfo Sancho (48), que se encuentra en prisión preventiva en Tailandia por supuestamente descuartizar al colombiano Edwin Arteta, ha vuelto a ser noticia no solo por su caso abierto en el país asiático, sino por su pasado. Mientras permanece en la cárcel, en espera de una sentencia y después de haber admitido el asesinato, ha habido un aluvión de amigos, conocidos y gente del entorno que ha hablado sobre el joven.

Si hace unos días se revelaba cómo era su círculo de amistades (entre quienes estaba, de forma muy tangencial, el nieto del rey Emérito, Felipe Juan Froilán) o se desvelaban sus entresijos empresariales, esta vez han sido las polémicas previas a Tailandia lo que ha copado la atención sobre el caso. En el programa TardeAR se incluía el testimonio de un joven que aseguraba haber sido víctima de Daniel Sancho.

Richard William Medina explicaba a las cámaras de este programa que estuvo involucrado en una fuerte pelea con el hijo de Rodolfo Sancho. Según su versión, todo empezó en el interior de una discoteca madrileña. "Daniel Sancho Bronchalo nos estuvo insultando, increpando y le propinó un puñetazo a un amigo mío. Hubo un intercambio de golpes, le dio un manotazo a mi amigo que tenía un vaso de sidra en la mano y con dicho vaso le dio en la boca y le rompió dos dientes", relataba Richard en su entrevista.

Richard William Medina asegura ser otra víctima de Daniel Sancho. En 2017 Sancho le rompió la nariz a él y los dientes a su amigo con un vaso.



Tras lo sucedido en el interior de la discoteca, según el relato del joven, la reyerta continuó en la calle: "Ya fuera, mi amigo fue a reclamarle a Daniel Sancho Bronchalo que por qué había hecho lo de romperle los dientes e increparle. Volvió a tirarse encima a propinarle golpes, a seguir dándole patadas...", rememoraba.

"Yo me puse a separarles. Los separé y me dio un puñetazo en la nariz con el que me rompió la nariz y caí tirado al suelo. Me propinó una serie de patadas y con una de ellas me rompió el metacarpiano de la mano", aseguraba Richard en TardeAR.

La pelea entre Daniel Sancho y estos dos jóvenes acabó en los juzgados: "A los dos o tres años fuimos a juicio. Él estaba allí con una actitud muy prepotente dando su declaración y diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así. Hay una sentencia en la cual nosotros salimos beneficiados, él quedó como el culpable. Pagó en torno a unos 14.000 euros de lo que son las costas del juicio e indemnizaciones".

Manu Marlasca, uno de los conductores del programa, daba en plató más datos sobre este proceso judicial. En la trifulca, apuntaba, se le juzgó por agresiones graves: "Ellos dos son acusados de lesiones leves y Daniel Sancho es acusado de lesiones graves y con un agravante por haber utilizado un objeto contundente como es un vaso de cristal. No sabemos cómo acabó la cosa".

