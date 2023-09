Daniel Sancho pidió ayuda a Froilán tras cometer el asesinato: la rotunda reacción del sobrino de Felipe VI

Tras salir a la luz las imágenes de Daniel Sancho (29 años) reconstruyendo el crimen con la policía tailandesa en el bungaló del hotel en el que, presuntamente, acabó con la vida de Edwin Arrieta -antes de descuartizarlo-, en las últimas horas se han conocido importantes y sorprendentes novedades del caso.

De acuerdo con la información que ha trasladado la periodista Àngels Barceló (60) en su programa de radio, Hoy por hoy, Daniel Sancho trató de pedir ayuda a Felipe Juan Froilán de Marichalar (25), el hijo de la infanta Elena (59), tras cometer el atroz crimen en Tailandia.

"Resulta que el nieto del rey Juan Carlos (85), Froilán, y Daniel Sancho, el descuartizador de Tailandia, se siguen en redes", ha comenzado diciendo Barceló. Tras esta afirmación, su compañero de programa, Martín Bianchi, ha matizado: "Se seguían mutuamente en redes y pregunté a amigos de Froilán y me dijeron que tenían muchos amigos en común. De hecho, la novia de Daniel Sancho era muy amiga de unos amigos de Froilán".

[Darling, hermana de Edwin Arrieta, entre lágrimas: "No concibo cómo alguien puede asesinar así a un ser humano"]

Daniel Sancho y Froilán en un montaje de EL ESPAÑOL.

Ahí no se ha detenido la información. De acuerdo al citado programa, Daniel y Froilán se conocen en persona y "habían coincidido alguna vez". "Daniel Sancho intentó mover hilos para que Froilán le ayudara de alguna manera", se ha añadido.

No obstante, este intento de ayuda fue en balde para Sancho, pues Froilán ni lo dudó y dejó de seguirle en redes sociales. "Froilán directamente dejó de seguirle en redes", ha afirmado Martín Bianchi. De esta manera, el sobrino de Felipe VI (55) se ha desligado por completo de toda posible polémica o vinculación.

Por otro lado, días atrás también se ha abordado en televisión la "nula" relación que existe entre Rodolfo Sancho (48) y la madre de Daniel, Silvia Bronchalo (48).

Muchos esperaban que Rodolfo y Silvia harían alguna aparición conjunta ante las cámaras tras la llegada del actor a Tailandia el pasado 3 de septiembre, demostrando así públicamente su unión ante el durísimo trance que están atravesando desde que su hijo Daniel entró en prisión.

Sin embargo, los padres del joven no sólo no se han dejado ver juntos, sino que pareciera que se han evitado durante la semana que el protagonista de la serie Mar de plástico permaneció en el país asiático acompañado por su abogado Marcos García Montes.

Silvia, fiel a su cita diaria con su hijo, asistió por última vez a la prisión de Koh Samui el martes 5, un día antes de que Rodolfo visitase por primera vez a Daniel después de cumplir con varios trámites burocráticos y legales en Bangkok. Desde entonces, la exactriz 'desapareció', y muchos se preguntaron si con la llegada de su expareja, habría abandonado Tailandia.

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Una posibilidad que ha quedado descartada con su reaparición este pasado martes, 12 de septiembre, en la cárcel, reencontrándose con su hijo una semana después de su última visita. ¿El motivo de que no hayamos visto a Silvia durante la estancia del actor en el país? Tal y como han revelado en Vamos a ver, porque "su relación con Rodolfo es nula".

Por tanto, y más allá de la comunicación que puedan tener para ayudar a Daniel y conseguir que no sea condenado a pena de muerte por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, los padres del chef no se llevarían bien, y, de ahí que Silvia haya preferido no dejarse ver mientras su ex ha permanecido en Tailandia. Y, una vez el actor ha regresado a España, ha vuelto a visitar a su hijo sin hacer declaraciones sobre Rodolfo.

Sigue los temas que te interesan