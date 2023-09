Rodolfo Sancho ya está en España: su chocante respuesta ante el crimen cometido por su hijo Daniel

Rodolfo Sancho (48 años) ya está en España, después de coger un vuelo rumbo Bangkok, Tailandia, el pasado 2 de septiembre para visitar a su hijo. Daniel Sancho (29) se encuentra en la cárcel de la isla de Koh Samui por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, colombiano con quien mantuvo una relación.

Cuando el intérprete en Mar de Plástico pisaba suelo tailandés, su reacción ante la prensa al ser preguntado por el crimen de su primogénito era tal que así: "Hay dos formas para tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí".

Un día después de estas declaraciones, Rodolfo pedía disculpas por su actitud: "Como os imagináis ayer salí de un momento complicado ahí dentro. La imagen que di fue quizás muy dura, quizás prepotente. Siempre he tenido una sonrisa con la prensa. Ha sido un mecanismo que uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo".

Rodolfo Sancho y su abogado en el aeropuerto Madrid-Barajas. Gtres

Después de tres visitas al centro penitenciario y largas charlas con Daniel, el hijo de Sancho Gracia se marchaba del país "tranquilo". "Él está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país", sentenciaba con este último mensaje en Tailandia.

Ahora, ya en Madrid, a Rodolfo le esperaban en el aeropuerto una multitud de cámaras y medios de comunicación para saber cómo ha sido este viaje. Sin embargo, su chocante respuesta ha desencajado a todos los allí presentes: "Ya dije que no iba a hablar más, ya está. Ya te he dicho que no voy a hablar, tío, ya te lo he dicho. Podéis hablar con Carmen y Ramón -sus portavoces- para que no me andéis preguntando a mí".

Rodolfo Sancho llega a España completamente sobrepasado por la situación JALEOS

Malhumorado, con el rostro serio y esta vez sin unas gafas de sol, las que sí llevaba las anteriores veces, el actor se dirigía a la zona de facturación para recoger su maleta y coger de nuevo otro avión hasta su casa, Fuerteventura.

No ha querido dar ningún tipo de declaración sobre los próximos planes de su expareja, Silvia Bronchalo: "Qué pesados, de verdad".

Rodolfo Sancho en el aeropuerto Madrid-Barajas. Gtres

Tampoco ha querido hablar sobre lo que supone para ellos el cambio de abogado de la familia de Edwin: "Pregúntaselo a ellos", sentenciaba mientras esbozaba una ligera sonrisa.

Así, la pareja de Xenia Tostado ha permanecido seis días en el país asiático. Se desconoce cuándo volverá a recorrerse esos más de 10.000 kilómetros que separan Madrid de Bangkok.

