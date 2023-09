Qué fue de Paola Santoni, la hija de Espartaco que participó en 'realities' y estuvo en guerra con Tita Cervera

Paola Santoni (54 años) es famosa desde antes de nacer. No en vano, proviene del seno de una familia de gran abolengo en el mundo del espectáculo. En cuanto a su árbol genealógico, Paola es nieta y sobrina de directores y productores de cine y teatro. Su padre es el legendario torero Espartaco Santoni y su madre, Tere Velázquez, una respetada actriz que cuenta en su haber con más de 150 películas.

Pronto se dio cuenta Paola de que su vocación estaba en el mundo del espectáculo. Su época dorada fue la de los 90, donde comenzó a participar en series, programas de televisión y telenovelas, como actriz y presentadora. Cabe reseñar de la hija de Espartaco Santoni que al mismo tiempo que se especializaba en el show business no dejó de lado en ningún momento su parcela académica.

Paola cursó y terminó sus estudios de Diseño de Interiores y Decoración, cursados en Nueva York. Si bien es cierto que nació en México, su vida ha transcurrido durante décadas a caballo entre Nueva York y Madrid. Eso sí, en 1998, tras la muerte de su madre -extremo que la marcó profundamente-, Santoni hija fijó su residencia en España.

Miguel Temprano junto a su compañera, Paola Santoni, en 'La isla de los famosos'. Antena 3

En ese momento, Paola se convierte en un rostro habitual en la televisión española. Se enrola en programas de la talla de Como la vida misma, De buena mañana, Al ritmo de la noche, Sabor a ti o La isla de los famosos. En este concurso selvático ingresa Paola Santoni a principios del año 2003. Tras dos años sin el espacio Supervivientes, Antena 3 TV innova con un formato similar.

La isla de los famosos hacía alusión al gran giro de esta nueva etapa: la inclusión de celebridades en su casting.

El actor Máximo Valverde (78), la modelo Nani Gaitán (47), la Miss España María José Besora (46), el ganador de GH Ismael Beiro (48), el paparazzi Miguel Temprano, la presentadora Alejandra Prat (46), el Míster España Pablo Martín y Paola Santoni fueron los concursantes de aquella primera edición con famosos, la cual acabó ganando la actriz argentina Daniela Cardone.

En febrero de 2003, Paola fue expulsada del concurso. La decisión final la tenía el público y los dos nominados eran Miguel Temprano y Paola Santoni. Finalmente, la mexicana tuvo que abandonar la isla. Entre lágrimas, Paola se despidió de sus compañeros y, entre otras cosas, quiso comentar cuál fue su objetivo para participar en este concurso: "He venido a la isla porque quiero que conozcan cómo es en realidad Paola Santoni".

Paola Santoni en un acto público en Madrid, en 2017. Gtres

Y añadió: "No quiero que me conozcan sólo por ser la hija de Espartaco Santoni, una chica que lo tiene todo. Soy una persona muy trabajadora. Necesitaba un poco de autodisciplina, relacionarme con la gente porque en la vida real soy bastante tímida".

Curiosamente, el momento más especial que vivió Paola Santoni en la isla fue con Miguel Temprano, con el que hubo tensiones durante los últimos días de su estancia en el concurso. "El mejor recuerdo que tengo fue entre Miguel y yo. Todos estaban dormidos y cuando conseguimos tener fuego. Estábamos los dos durmiendo en el suelo, y Miguel dormía 15 minutos y se despertaba, me veía y arreglaba el fuego. Yo dormía quince minutos y así. Éramos como los papás de los niños", expresó en su último día.

"Estábamos pendientes de que no se apagara el fuego para que todos estuvieran bien. Fue muy bonito y por eso fue tan tosco que entre Miguel y yo de repente no compagináramos", añadió. Tras unos años más de exposición, en 2012 Paola Santoni tomó la decisión de retirarse de la vida pública. En ese momento, se vuelca en la literatura, su otra gran pasión.

Paola se instaló en Cáceres para vivir. En concreto, en La Sierrilla. Una de las principales razones de este drástico cambio de vida obedeció al amor. Santoni quedó prendada por aquella época del director de Programación de Canal Extremadura Televisión, Javier Acisclo. Con él optó por un período de recogimiento e inauguró una clínica-hotel, provista de una granja ecológica con sede en el Valle del Ambroz.

"Me encanta Cáceres. Me he enamorado de ella. Tiene el tamaño perfecto", aseguró para El Periódico Extremadura, en 2013, tras un año y medio viviendo en Mérida. Conviene subrayar la gran solidaridad de Paola Santoni, pues conocidas son sus participaciones y colaboraciones con asociaciones de enfermos de parkinson y cáncer. Como se decía varias líneas arriba, la literatura es otra de las grandes pasiones de Paola.

Es la autora del libro Comer bien, estar bien. Más tarde, publicó En honor a la verdad, en el que sale en defensa de su padre en el contencioso que mantuvo con Tita Cervera, la baronesa Thyssen (80), con la que estuvo casado.

La mexicana se querelló con Tita Cervera en 2010 por unas declaraciones de ésta en las que, según Santoni, se vulneraba el derecho al honor de su padre. Los jueces no pensaron igual, y la hija de quien fuera uno de los máximos exponentes de la época dorada de Marbella perdió en los tribunales en octubre de 2014 al desestimarse la demanda.

En En honor a la verdad pretendió dar su versión de todo lo sucedido. "Ya que los tribunales no me han dado la razón, espero que el público que lo lea saque sus propias conclusiones", sentenció Paola, en Vanitatis, durante una conversación con el periodista Aurelio Manzano. En esa charla, se lamentó de tener que publicarlo en el extranjero porque "nadie ha querido publicarlo en España", expuso. Santoni confesó para el citado medio que se iba a casar con su razón de amor, Javier Acisclo.

En 2015, profundizó en su guerra con Tita. "A mi padre le sacaron del país, porque no se fue por gusto propio, y no pudo regresar durante muchos años (...) También la relación emocional, espiritual, física y económica de mi padre con nosotros fue muy distinta mientras estuvo con Tita y después. (...) Es peor que ambiciosa. La realidad siempre supera la ficción. Los problemas que tiene con su familia son por dinero, nada más. Y no lo entiendo. ¿Cómo teniéndolo todo hay esos problemas?", deslizó en LOC.

