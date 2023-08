Qué fue de María José Besora, la Miss España 1998 que se convirtió en empresaria en los Emiratos Árabes

María José Besora (46 años) saltó a la fama en 1998 cuando se alzó con la victoria en el certamen de Miss España. Besora, natural de Algezares, una pedanía perteneciente al municipio de Murcia, centró su carrera desde entonces en el mundo del modelaje y la interpretación. Fueron años en los que su nombre ocupó portadas de revistas y la televisión se convirtió en su mayor aliada.

En concreto, fue el 1 de marzo de 1998 cuando María José se coronó Miss España en Roquetas de Mar, Almería. Posteriormente participó en el certamen Miss Universo 1998. Tras finalizar su reinado como Miss España, trabajó de modelo y en televisión en programas tan reconocidos como La hora de José Mota, Humor se escribe con h y Splunge, entre otros.

Pero también se enroló en espacios de entretenimiento. Así ocurrió en el año 2003, cuando participó en La isla de los famosos. Su concurso duró poco, pues en febrero fue expulsada del programa, después de que la audiencia decidiera, con un 67 por ciento de los votos, que fuera ella y no Pablo Martín quien debía abandonar la isla.

María José Besora durante la 'Sálvame Fashion Week', en Telecinco, en 2016. Gtres

La bella murciana se convirtió así en la cuarta concursante en dejar el Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana), donde se grabó ese programa. Fue al reality con el objetivo de sustituir a Nani Gaitán (47).

"Embarcándome en esta Isla de los Famosos estoy cometiendo la mayor locura de mi vida", comentó María José antes de viajar a la República Dominicana, un viaje que, en muchos sentidos, le cambió la vida.

Después de aquel programa de televisión -pionero de lo que hoy se entiende como Supervivientes-, Besora ha triunfado como modelo, realizando campañas para conocidos diseñadores nacionales e internacionales, y también haciendo sus pinitos como actriz de reparto en obras de teatro, cortos y publicidad.

En 2012, María José protagonizó una comentada portada de la revista Interviú. En aquel momento se hizo público que María José había tomado la decisión de abandonar España por motivos de trabajo. Se convirtió en empresaria al frente de su propia escuela de imagen en los Emiratos Árabes, y encontró la estabilidad amorosa junto a un joven piloto de 27 años, diez menos que ella por entonces.

En la famosa portada de Interviú pocos habrían sospechado que María José estaba embarazada. La discreta sesión fotográfica, que tuvo lugar durante ese verano en Ibiza, muestra a una resplandeciente María José Besora tras tres meses de gestación.

En aquella charla desveló que esperaba una niña, y sobre los antojos que sentía manifestó, en tono de humor: "Tantos que parece que no hubiera mañana".

María José y su razón de amor, el piloto de aviones Khalid -natural de Chipre- dieron la bienvenida meses después a su hija, Laila. En noviembre de 2013, Besora fue inmortalizada por la revista Diez Minutos dando un paseo por Madrid. María José y Laila recorrieron el centro de la ciudad.

En aquellos días, quedó patente la gran dedicación de Besora con su hija, en cuyo cuidado se volcó por completo. La que fue Miss España vivía entre Dubai y Madrid, pero decidió trasladarse temporalmente a España para tener a su pequeña.

Qué duda cabe de que el papel de madre ha sido el que mejor ha definido a María José Besora. La exmodelo, que por aquel entonces mantenía una intensa actitud en redes, le dedicó unas palabras a su hija y centro de su vida. "Hoy cumple meses la cosita más preciosa del mundo. Princesa, ¡eres lo mejor que he hecho en mi vida!", posteó.

"Gracias por llegar a mi vida", añadió María José Besora en su perfil de Facebook el 28 de agosto de 2013. "Yo estoy feliz con mi princesa, lo mejor que me ha pasado", añadió en su Twitter semanas después.

Besora en una imagen extraída de sus redes sociales.

También en Interviú hizo la siguiente -profunda y dura- reflexión: "A veces me pregunto por qué me presenté a Miss España". 2013 fue uno de sus grandes años, no sólo porque se convirtió en madre: lanzó un libro sobre belleza, y continuó relatando en su blog cómo fue llevar una vida a caballo entre Madrid y Dubái.

En la actualidad, Besora vive apartada de las redes sociales. En Instagram, su última aparición fue el 5 de agosto de 2013, donde se deshizo en halagos hace un buen amigo: "Me he conectado para recomendar a un amigo, un ángel, es mi Community Manager se llama Juanfra. Si tienes la oportunidad de trabajar con él, hazlo, no te lo pienses ni un instante, te gestionará tus redes sociales como nadie. Es, simplemente, el número uno. Un beso a todos".

Por su parte, en Twitter posteó el 1 de febrero de 2015 por última vez. Lo hizo para colgar una fotografía suya y el siguiente texto: "Un paseo por un rincón mágico y encantador. Aunque haga frío sienta muy bien al espíritu después de 10 días de fiebre".

Ese mismo año, pero en junio, se asomó a Facebook con una imagen en la que se podía leer 'Estado civil: cansada', y ella completaba: "Que levanten la mano los que os sentís identificados".

Afincada de nuevo en España, este año 2023 Besora ha reaparecido por sorpresa en televisión. Lo ha hecho en el concurso de Telemadrid, Atrápame si puedes Celebrity, un concurso en el que se pone a prueba a los famosos para descubrir cuánto saben de casi todo. El premio, una suculenta cantidad en metálico para que donen a la causa benéfica que cada uno elija.

En el programa presentado por Jaime Cantizano (50), Besora destinó su bote solidario de 1.500 euros a comedores sociales y a los niños.

