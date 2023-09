La carta de la madre de Albert Rivera tras morir su marido y la reacción del expolítico a la nueva canción de Malú

Albert Rivera (43 años) y su madre, María Jesús, continúan gestionando el duelo tras el fallecimiento, el pasado 20 de agosto, de Agustín Rivera, el padre del expolítico y marido de su madre. Fue un mazazo, un golpe inesperado, pues el progenitor de Albert era un hombre enérgico y vitalista, lleno de vida.

La familia Rivera Díaz realizó un último adiós íntimo y familiar, y de acuerdo a la información que se deslizó a EL ESPAÑOL el que fue fundador de Ciudadanos alargó su estancia en Vélez-Málaga, donde residían sus padres, para arropar y estar con su madre.

Sin embargo, septiembre, y la nueva etapa vital, trae consigo regresar al trabajo y eso es lo que ha hecho Rivera, quien ya se encuentra en Madrid. Por su parte, en los últimos días María Jesús Díaz, la madre de Albert, ha retomado su actividad en redes sociales tras unos días de lógica ausencia.

Albert Rivera junto a su madre, María Jesús, el día que se despidieron de Agustín Rivera. Gtres

Este medio ha podido comprobar que Chus -como se hace llamar en Instagram, y la conoce su entorno más próximo- ha escrito una emotiva y desgarradora carta tras el deceso de su esposo.

Sacando fuerzas de flaqueza, la progenitora de Albert ha compartido con sus 774 seguidores una misiva que descubre cómo transita por este difícil trance. "Aceptar la muerte de un ser querido no es nada fácil, y más cuando su partida ha sido tan repentina e inesperada. La tristeza es tan grande... Quiero agradecer a todos y a cada uno de vosotros que se hicieron presentes a través de sus mensajes y llamadas de condolencia", comienza el escrito.

Y añade María Jesús: "-Y agradecer también- a quienes me acompañaron, a mi hijo y a mí, en estos momentos tan dolorosos de nuestras vidas. Mil gracias por vuestro apoyo, y muestras de cariño. Sin duda, me habéis hecho sentir mucho mejor".

En ese punto de la misiva, Chus realiza una suerte de promesa a su malogrado marido y razón de amor: mantenerse fuerte, seguir hacia adelante pese a todo y vivir. "Ahora me toca ser fuerte y seguir cabalgando sola, sin su presencia, por el camino de la vida, pero siempre estará -él- anclado en mi corazón".

Agustín Rivera, padre de Albert, en una imagen compartida por su hijo en redes.

En otro orden de cosas, Albert Rivera ha visto, en los últimos días, cómo su nombre ha vuelto a colocarse en la primera línea mediática tras el lanzamiento de la nueva canción de su expareja, y madre de su segunda hija, Malú (41). La artista ha sacado al mercado el single Ausente, el cual ya ha batido todos los récords.

La canción, escrita por Pablo Alborán (34), salía a la luz sólo dos meses después de confirmarse su separación del expolítico de Ciudadanos, después de cuatro años de relación y una hija en común, Lucía (3). Aunque en ningún momento Malú confiesa que la canción está dirigida a Albert, la letra deja claro que es una canción a una desilusión amorosa.

El tema versa sobre una relación sentimental en la que una mujer se siente sola ante una pareja "ausente" que ha dejado de quererla "bien". "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo", confiesa Malú al inicio de la canción, en la que dolida reconoce no saber cómo han llegado a esta dolorosa situación: "Explícame el problema porque yo no lo consigo".

"En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca", "Quién te entienda ahora será porque también se volvió loca", son algunas de las contundentes frases que conforman la canción. Decepcionada por el cambio que ha experimentado su pareja, Malú continúa: "Eres un extraño que pasea por mi casa", "No te reconozco, no comprendo qué te pasa". Además, se lamenta: "Dices que me quieres cuando ves el precipicio", "Malquerer se ha vuelto un vicio. Ausente, por mucho que te inventes".

Ahora bien, ¿se ha dado Albert Rivera por aludido con esta canción? ¿Siente que está escrita por él y para él? ¿Qué opinión le merece? Esas preguntas se las formula EL ESPAÑOL a una buena fuente que conoce a la perfección al expolítico, y lo trata y frecuenta. Sólo se asegura al respecto que Albert "no va a valorar esas cosas", que no les da "ninguna importancia".

En esa línea, se apostilla que "siempre le deseará lo mejor a Malú, a la que quiere mucho".

El amor de Albert

Por más que ciertas amistades de Albert Rivera hayan desmentido ilusión amorosa alguna, o un noviazgo en sí, entre el expolítico y la influencer Carla Cotterli (35), EL ESPAÑOL pudo conocer que ambos viven una bonita historia que tan sólo acaba de comenzar y que sólo el tiempo conoce hasta dónde llegará.

De acuerdo a los datos que manejó este periódico, se conocieron en un evento hace un mes y medio aproximadamente, y fueron presentados por amigos comunes. Desde entonces, han quedado "varias veces".

"Carla es el único motivo por el que Albert sonríe estos días", confió hace unos días una persona muy próxima al entorno del que fue fundador del partido Ciudadanos. Ella ha estado muy presente en el peor trance de Albert: la muerte de su padre. Ha sido su gran apoyo. Explican que las llamadas telefónicas entre ellos fueron constantes en los últimos días del aciago agosto.

Carla es toda una it girl. En Instagram cuenta con más de 19.100 seguidores y que tiene su propia firma de ropa y accesorios, The Cotton Brand.

Además, Cotterli es presidenta de una agencia de comunicación y eventos que lleva su nombre, Cotterli, y que trabaja con algunas de las marcas más prestigiosas de nuestro país. Apasionada de la moda -sus outfits son pura inspiración, como el que luce en sus instantáneas con Albert en Ibiza-, gracias a su perfil en redes sociales podemos descubrir cuáles son sus aficiones.

