Daniel Sancho se derrumba por primera vez al confesar que metió el cuerpo de Edwin Arrieta en un frigorífico

El caso Sancho sigue dando qué hablar un mes después de que saliera a la luz, copando titulares nacionales e internacionales. Daniel Sancho (29 años) ha sido acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta y desde el pasado 7 de agosto permanece en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia. Él mismo lo confesaba a las autoridades locales y días después colaboraba con la Policía, recreando los hechos.

Este miércoles, 6 de septiembre, tras desvelar por primera vez el vídeo en el que Daniel Sancho relataba a la Policía tailandesa como sucedió el crimen, el espacio conducido por Sonsoles Ónega (46), Y ahora Sonsoles, ha mostrado a la audiencia qué hizo el joven cocinero con los restos del cuerpo de Edwin Arrieta tras descuartizarlo.

Daniel Sancho optó por lanzarlos al mar y a un vertedero, pero antes los guardó en una nevera, tal y como descubren las imágenes a las que ha accedido el programa. En el vídeo se aprecia el instante en el que le preguntan al hijo de Rodolfo Sancho (48) por el lugar en el que dejó el resto del cuerpo y éste señala al frigorífico.

Daniel Sancho ha revelado que metió el cuerpo de Edwin en un frigorífico. 'Y ahora Sonsoles'

Es en ese momento cuando los agentes se acercan a la nevera, mientras el joven permanece sentado y apoyado en una mesa situada al frente. La Policía abre el frigorífico y el chef, cabizbajo e intentando ocultarse tras unas gafas de sol, se lleva las manos a la cebaza y se derrumba por primera vez. Daniel Sancho se muestra vulnerable y ajeno a la frialdad con la que se le ha visto en las últimas semanas.

"Él estaba ahí", se le escucha decir a Daniel. Además, afirma que lo dejó en ambas partes de la nevera. Después relata que fue al mar y volvió a la villa en la que se alojaba con Edwin Arrieta, en varias ocasiones.

Esta parte del relato llega después de que Daniel Sancho mostrara a los agentes de la Policía tailandesa cómo golpeó al médico colombiano para que se cayera al suelo y por el que quedó inconsciente. "En poco tiempo todo se llenó de sangre", confesó el cocinero.

Daniel Sancho, derrumbado por primera vez. 'Y ahora Sonsoles'

Además del momento en el que Daniel Sancho cometió el crimen contra Edwin Arrieta y su posterior descuartizamiento, los agentes que han llevado a cabo la investigación también le pidieron reconstruir lo que ocurrió antes y después del asesinato. Otra parte del relato del que Y ahora Sonsoles volverá a hacerse eco, en exclusiva, este próximo jueves, 7 de septiembre.

De momento, Daniel Sancho sigue en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui. Todavía no se ha fijado la fecha para el juicio, aunque algunas informaciones apuntan que podría efectuarse este mismo mes. Su padre, quien le ha visitado por primera vez este miércoles no ha podido ofrecer detalles al respecto. "Creemos en la Justicia y en cómo funcionan las cosas", ha expresado ante el actor ante los medios. "No voy a contestar a preguntas personales. (...) No te puedo comentar ese tipo de cosas, insisto, esto es privado y cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente", ha añadido.

Los abogados de Daniel Sancho, contratados por su familia a través de un despacho con sede en Bangkok, preparan la defensa, que sólo se puede ejercer en el proceso judicial mediante un letrado tailandés.

El abogado Anan Chuayprabat, conocido como Khun Anan, se ha reunido en al menos cuatro ocasiones con el acusado y ha recibido un informe preliminar de la Policía, que continúa con las investigaciones.

