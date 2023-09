Belén Cuesta, embaraza de su primer hijo a los 39 años: "Tengo el corazón fuerte de amor como nunca"

La actriz Belén Cuesta (39 años) está embarazada de su primer hijo. Así lo ha confirmado a través de las redes sociales, donde publicaba una imagen mostrando la incipiente barriguita acompañada del siguiente mensaje: "Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca. Ay".

La protagonista y ganadora de un Goya por La trinchera infinita será madre a principios de enero de 2024. Era el pasado 11 de septiembre, en la premiere de El Cuco, cuando daba pistas sobre su deseo de formar parte de la maternidad al ser preguntada por Europa Press, ya que el personaje al que interpreta en la película está embarazada. "No lo sé... es algo que, bueno... sí, quién sabe, algún día, sí", decía, a lo que añadía: "Hay veces que tengo ganas de ser madre y hay veces que no, depende".

Esta noticia explica sus últimas apariciones públicas, en las que lucía ropa holgada o con prendas que dejaban a la imaginación su figura, además de posar en algunas imágenes tocándose la tripa.

Sus más de 860.000 seguidores se han llevado una sorpresa ante este bombazo. Varios compañeros de profesión, famosos como Nagore Robles y programas de televisión como El Hormiguero le han transmitido su más sincera enhorabuena.

Cuesta siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos, tanto que se desconoce quién es el padre de su futuro bebé. Ella comenzó una relación sentimental en 2012 con el también actor Tamar Novas, aunque se desconoce si ambos siguen juntos o si siguieron caminos separados.

Varias publicaciones de sus redes sociales dan a entender que su romance va viento en popa. Era el pasado 16 de junio cuando Belén compartía varias fotos con su perra, Petra, y después, el protagonista de Mar adentro también mostraba a ese mismo can en su perfil de Instagram. Él todavía no se ha pronunciado al respecto.

Belén Cuesta en la presentación de 'El Cuco'. Gtres

Última aparición

Durante la presentación del film de terror, la futura madre también dio su opinión sobre el caso Rubiales, afirmando que debería de haber dimitido hace tiempo y no ahora, cuando se ha visto ahogado por la presión: "Es algo que debería haber pasado, yo creo, hace tiempo y que afortunadamente, las cosas están cambiando y no es tener la piel fina, es lo que tiene que ser, lo que debe ser y lo que ya no se puede tolerar. Entonces bueno, como una cosa casi que lógica en este tiempo".

