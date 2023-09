La llamada de Felipe VI y Letizia a Terelu por la muerte de su madre: desvelamos el contenido de la conversación

La muerte de la legendaria comunicadora María Teresa Campos sobrecogió y entristeció no sólo a gran parte de los españoles que la siguieron durante décadas, sino también a diversas personalidades de la sociedad, desde el gremio de la comunicación y la televisión hasta la política.

También la Familia Real española ha mostrado su gran pesar y sus condolencias a las hijas de la comunicadora, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56).

"A la familia de la excelentísima señora doña María Teresa Campos Luque. De Sus Majestades los Reyes. Hemos conocido con tristeza la noticia del fallecimiento de María Teresa y queremos trasladar a toda la familia nuestro afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil", rezó el comunicado que enviaron Felipe VI (55) y Letizia (50).

Felipe VI y Letizia en su último acto institucional en Pamplona, hace unos días. Gtres

El rey emérito Juan Carlos (85) trasladó, a su vez, unas sentidas palabras tanto en forma de misiva como a viva voz en un encuentro casual con los medios de comunicación. Hasta este miércoles, 13 de septiembre, no se conocía una mayor comunicación entre las hermanas Campos y los Reyes. No obstante, Terelu Campos ha desvelado nuevos detalles y una llamada telefónica que recibió de Felipe VI y Letizia.

A través de su blog semanal en la revista Lecturas, donde colabora, la primogénita de María Teresa descubre lo que sigue: "Los Reyes no sólo nos enviaron al tanatorio una tarjeta dándonos el pésame. Al día siguiente, Felipe y Letizia me llamaron personalmente. Qué cosas tan bonitas me dijeron de ella. No voy a desvelar la conversación pero sí algo que me dijo la reina Letizia".

En ese punto, Terelu revela la frase de la monarca sobre su madre: "'Terelu, cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres'. Yo le contesté que mi madre dio voz a las mujeres que no la tenían y que estaban denostadas porque trabajaban en sus casas. Letizia me respondió: 'Cuánta verdad'".

Sobre la comunicación con el rey Felipe VI, la hermana de Carmen Borrego sostiene: "El rey Felipe VI también estuvo muy cariñoso en sus palabras. Así que no puedo estar más agradecida a la Casa Real por su cariño". Aprovecha Terelu su desahogo en este blog para ahondar más en cómo se produjo esa comunicación inesperada desde Zarzuela.

La portada que protagoniza este miércoles, día 13, Terelu Campos.

"Horas después de incinerar a mi madre, estaba comiendo con mi familia. Vi que había un número oculto que llamaba varias veces a mi móvil. Le dije a mi prima África que lo cogiera porque ya no podía más. Mi prima descolgó la llamada y dijo que en ese momento no me podía poner, y que si le podía decir quién era y qué quería. La interlocutora le dijo: 'A qué hora puedo volver a llamar. Soy la reina Letizia".

En este punto del relato, la que fue presentadora de Sálvame expresa la emoción y la sorpresa: "Mi prima empezó a hacer aspavientos con la mano como diciendo 'Madre mía, con quién estoy hablando'. Me pasó el teléfono en ese momento y le dije 'Majestad'. Mi madre era una persona que creía en la monarquía parlamentaria de nuestro país (...)".

