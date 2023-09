Beyoncé acaricia el final del 'Renaissance World Tour' luciendo su vestido más sexy hasta la fecha

Menos de 10 conciertos faltan para que Beyoncé (42 años) concluya su gira más exitosa hasta la fecha, el Renaissance World Tour. Desde el recordado look de Alexander McQueen con el que abrió el show inaugural en Estocolmo el pasado 10 de mayo hasta este último, ya son más de 120 outfits los que la reina de la música ha lucido en los 50 conciertos que ha dado entre Europa y América.

Si bien se ha mostrado poderosa siempre, ésta pieza es, quizá, la más sexy de todas. La firma de Patricia Bonaldi está revolucionando el mundo de la moda. Así lo ha demostrado Queen B en Vancouver este pasado lunes, día 11 de septiembre. Y es que, tocaba brillar, literalmente. Se trata de un vestido lleno de pedrería, con escote y cut-outs de infarto, repleto de detalles: una auténtica obra de arte.

Este look, Beyoncé lo eligió para uno de los números centrales del concierto, el sexto, ese que incluye Church Girl, Get me bodied, Frekum dress, Before I let you go, Rather die Young, Love on top y Crazy in love (ft. Jay-Z). En sus pies, la reina de la música lució unas botas over-the-knee con flecos creadas en exclusiva para ella por Christian Louboutin: plateadas y con la suela roja.

Sobre la firma

Patricia Bonaldi, fundadora y directora creativa de la firma PatBO, comenzó a diseñar y confeccionar ropa cuando era tan sólo niña. Mientras crecía en su ciudad natal, Uberlândia, en Brasil, Bonaldi y su familia no podían comprar ropa nueva, por lo que su madre le enseñó a coser y pronto se confeccionó sus propios vestidos. Bonaldi se enamoró del proceso de creación y se sintió feliz de poder aportar belleza y artesanía a la vez que ayudaba a su familia.

Después de estudiar Derecho, Patricia Bonaldi creó su marca homónima de costura y trajes de noche en São Paulo, Brasil. Aprovechando su pasión y talento desde la infancia, Bonaldi se estableció por primera vez como diseñadora creando vestidos únicos para clientes y cosiéndolos todos a mano.

En 2002, Bonaldi fundó PatBO, aportando así la artesanía e increíbles estampados al prêt-à-porter y a la moda de baño. Bonaldi también estableció una escuela en su ciudad natal, junto con el taller de PatBO, donde a las mujeres locales se les enseñan habilidades artesanales que les permiten realizar su trabajo como modistas.

