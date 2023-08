Arturo Obegero, el joven diseñador asturiano que ha vestido a Beyoncé: "Ahora quiero trabajar con Letizia"

Dicen que cuando uno trabaja en lo que ama, no trabaja ningún día de su vida. Si a eso se le añade que, a su vez, se puede llegar a tener vínculo de manera directa con alguien a quien se admira profundamente, el sentimiento de felicidad se multiplica por un millón.

Este podría ser el caso de Arturo Obegero (29 años), un joven diseñador de moda nacido en Tapia de Casariego, un pequeño pueblo de Asturias, que ha hecho realidad el sueño de vestir a su artista favorita: Beyoncé (41). El Renaissance World Tour, la gira mundial de la reina de la música, está entregando momentos de moda absolutamente sublimes. Alexander McQueen, Stella McCartney, Ralph Lauren, Gucci, Marc Jacobs, Balmain... Beyoncé ha tocado las puertas de todas las grandes agujas del mundo. España incluida.

En su show de Boston, celebrado hace unos días, la creadora de temas como Crazy in love o Break my soul lució un diseño de AO, largo, con bodysuit encorsetado, guantes manga y secciones de encaje para aportarle un toque más sensual y lencero. Llevaba cuello desbocado, inspirado en la alta costura de los años 50 de Cristóbal Balenciaga, que le aportaba un giro severo al look.

Beyoncé vestida por el diseñador español Arturo Obegero.

Con el debido respeto a los orígenes patrios de Loewe, dirigida ahora por Jonathan W. Anderson (38), que es británico, y absorbida por el gigante francés del lujo LVMH, el único diseñador oficialmente español que ha vestido a Queen B es Arturo Obegero. EL ESPAÑOL lo ha entrevistado.

Arturo, ante todo, enhorabuena. ¿Cómo surge vestir a Beyoncé para uno de sus conciertos? ¿Se ponen en contacto con usted? ¿Envía usted una propuesta a su equipo?

Todo empezó el 27 de mayo, cuando fui a su concierto de París dentro de la gira Renaissance World Tour. Subí un par de stories y su asistente, Michael Handler, se puso en contacto conmigo. Ahí empezamos a maquinar, a organizar todo. Fue un intercambio de ideas: les envié mi portfolio, me respondían, les envíe ilustraciones, collages, telas... Fue un proceso creativo muy orgánico y muy tranquilo hasta que llegó el momento en que se confirmó y nos tuvimos que poner a tope a crear la pieza.

¿Le dieron directrices a la hora de diseñar o tuvo libertad?

Me dieron absoluta libertad, pero luego sí que teníamos que hacer algo acorde a los códigos de Beyoncé y a su visión, a lo que ella le gusta. Tuvimos que encontrar el equilibrio perfecto entre AO, que soy yo, Arturo Obegero, y Beyoncé.

Quizá es fantasear demasiado pero ¿hubo fitting con ella? ¿Pudo probarle personalmente?

No, tristemente no hubo un fitting físico, pero espero que esto sea el principio, que este sea el primero de muchos, y que alguna vez suceda.

¿Le puedo preguntar si era fan de Beyoncé antes de este momento?

Soy megafán de ella. Recuerdo, de pequeño, comprar sus álbumes, escucharlos en el coche con mi madre. En un concierto suyo en Cardiff estuve esperando desde las seis de la madrugada para verla. ¡Muy, muy fan! Después de esto, estoy en plan... "¿Qué hago?".

¿Cómo fue el momento en el que vio que llevaba su diseño para un momento tan especial como el primer set del concierto, ese momento tan íntimo de las baladas? Además, es el más emocionante porque es cuando se encuentra con el público.

Fue brutal. Esa imagen es increíble, ella saliendo del suelo, con el vestido... Lo estaba viendo casi en directo, en Twitter y en TikTok. Fue un sueño hecho realidad.

¿Ha notado impacto de seguidores en redes? ¿Aumento en las ventas de sus prendas?

Un impacto tremendo en cuanto a seguidores. He subido unos 2.000 o 3.000 seguidores, también lo he notado a nivel prensa y en ventas en la página web.

Después de vestir a la reina de la música, ¿le gustaría poder vestir, por ejemplo, a la reina Letizia? Además, ¡son paisanos!

Me encantaría vestir a Letizia. No soy muy monárquico, pero como asturiano, y ella como la gran profesional que es... me encantaría vestirla. Todo lo que sea barrer para casa... y también valoro la labor que ella hace promocionando, de alguna manera, a diseñadores españoles. Me encantaría trabajar con ella, la verdad.

¿A qué otras celebrities le gustaría vestir?

A Rosalía, Timothée Chalamet, Florence Welch, Tilda Swinton. Vestir a celebrities siempre es un proceso muy creativo y superinteresante porque se intercambian referencias, visiones, palabras, sentimientos... Es muy especial.

Para concluir, ¿hacia dónde se dirige AO y qué sueños profesionales y personales le quedan por cumplir?

La visión de la marca es crecer poco a poco. No me interesa que me suceda lo que a muchos jóvenes diseñadores, que se convierten en the big thing durante dos años y luego te olvidan. Yo quiero ir poco a poco, que pase lo que tenga que pasar. Si te soy sincero, me veo de director creativo de una marca tipo Balenciaga, Saint Laurent o Givenchy.

