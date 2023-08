La difícil relación de Celia, sobrina de Ana Obregón, con el que fue su prometido y el compromiso con Ana Sandra

La familia García Obregón tenía una cita importante en este año 2023: Celia Vega-Penichet (31 años), sobrina de Ana García Obregón (68), y única hija de su hermana Celia e Ignacio Vega-Penichet, anunciaba su boda en septiembre de 2022. La joven, de profesión abogada, se iba a dar el 'sí, quiero' con su pareja -por entonces- sentimental, Julio Jiménez-Blanco, con quien llevaba varios años de relación.

La familia Obregón se reuniría en un acontecimiento tan magno y solemne y, sobre todo, esperanzador como es un enlace, después de vivir los dos años más aciagos de su existencia -entonces, habían fallecido el joven Álex Lequio y su querida abuela, Ana María Obregón Navarro-. Un casamiento que ilusionó especialmente a toda la familia, pero en especial a Ana Obregón.

Prima y amiga y confidente inseparable de su primo Aless -como lo llamaban en la intimidad-, Celia es, además, una de las sobrinas más queridas -y próximas- de la actriz y presentadora. No obstante, en mayo de este año se conocía que Celia y su prometido, el empresario Julio Jiménez-Blanco, cancelaban la boda y rompían su relación de forma sorpresiva.

Celia Vega-Penichet en una imagen ofrecida por ella misma en su LinkedIn.

De súbito, atrás quedaba el feliz anuncio que la pareja hacía en redes. Mostrando el imponente anillo de compromiso ante sus cerca de 27.100 seguidores de Instagram, Vega-Penichet posteaba: "Me lo propuso y le dije que SÍ. Firma hecha, se acerca el cierre".

Tras el quiebre sentimental, el entorno apuntaba: "La relación se ha roto aunque de forma amigable entre los dos y ambos siguen teniéndose muchísimo cariño". Y añadía: "Ha sido una decisión madurada y pensada hasta la extenuación por todo el impacto que por supuesto tiene en sus vidas". Una línea que subrayaba la propia Celia en plena calle: "Estamos muy bien. Julio es top, un chico estupendo, y siempre va a estar ahí".

No obstante, EL ESPAÑOL ha averiguado recientemente que la relación entre Celia y Julio no atravesaría un buen momento en la actualidad. Algo, al menos, ha cambiado entre ellos. De entrada, y como dato revelador, los que un día estaban a punto de sellar sus vidas hoy no se siguen en redes sociales. El universo de la red a veces arroja pistas, y este periódico confirma que ambos se han marcado -se desconoce el tiempo- un unfollow.

Celia sólo sigue a un Julio en su Instagram, y ése es Julio Benítez (38), hermano pequeño de Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) e hijo de Manuel Benítez 'El Cordobés' (87). Por su parte, Jiménez-Blanco sólo marca seguimiento a dos Celias que nada tienen que ver con la sobrina de Ana Obregón. No sólo no se siguen, sino que, además, han eliminado de sus respectivos muros todo rastro de ese amor que un día se las prometió eterno. Ni fotos ni likes.

Ante este panorama, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con una fuente que conoce tanto a la actriz como a la familia, y se muestra prudente con una frase determinante: "No tengo mucha idea. A veces las rupturas no son fáciles por más buena voluntad que se ponga. Ellos se han querido mucho".

Ana García Obregón con su hermana Amalia y tres de sus sobrinas en una imagen de sus redes.

En otro orden de cosas, esta semana Ana García Obregón ha reaparecido en la revista ¡HOLA!, vía exclusiva, junto a su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón. Un reportaje fotográfico, a modo de posado de verano, realizado en la casa El Manantial, la residencia de verano de la familia en Palma de Mallorca. En esa interviú, Ana despeja muchas dudas. Entre ellas, quién cuidará de la pequeña Anita en caso de que ella fallezca.

"Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? (...) Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella y le he dicho: 'Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita'. Celia tiene 30 años. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté. Además, va a ser su madrina de bautismo", ha explicado Obregón en el papel couché.

De acuerdo a lo que se desliza a este medio, Celia Vega-Penichet está feliz y visita casi diariamente a la menor. En ella -como le pasa a Ana como madre- ve mucho de su primo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Me Dicen Aless (@alessandrolequiojr)

Celia Vega-Penichet es abogada y una de las sobrinas que más parecido físico guarda con Ana García Obregón. Compartía la misma edad con Álex -sólo se llevaban cinco meses de diferencia- y fue una de sus mejores compañeras durante su tratamiento en Estados Unidos.

Actualmente, trabaja en un bufete de abogados multinacional y, según desvelan sus redes sociales, es una aficionada a los viajes.

Celia Vega-Penichet era como una hermana para su primo Álex. Ambos nacieron en el año 1992, han crecido siendo vecinos de la urbanización La Moraleja y han veraneado juntos toda su vida: desde Marbella hasta la casa familiar en la Costa de los Pinos en Palma de Mallorca.

Y no sólo estuvo con Álex en los momentos más gloriosos, también lo acompañó durante parte de su delicado tratamiento contra el cáncer en Nueva York y Nueva Jersey.

