El desgarrador mensaje de Terelu tras la muerte de su madre, María Teresa Campos: "Sólo quiero desaparecer"

El pasado 5 de septiembre, el clan Campos decía adiós a la matriarca, María Teresa Campos. La veterana presentadora fallecía a los 73 años en el Hospital Fundación Jiménez Díaz por una insuficiencia respiratoria aguda unida a un serio deterioro cognitivo.

Entre lágrimas, el mundo de la televisión, compañeros de profesión, amigos y el entorno más íntimo de Teresa se reunían en el Tanatorio de La Paz de Madrid ante la triste pérdida. Sus hijas, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56), aguantaron el tipo hasta que llegó el momento de comunicarse con la prensa ante decenas de focos.

"Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos de los que no están aquí, y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño y respeto que ella os ha tenido. Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre y ha sido un camino muy difícil y muy largo", confesaba, rota en llanto la hermana mayor.

[Sabemos qué va a pasar con la casa que Teresa Campos tenía en Málaga: la decisión de sus hijas, Terelu y Carmen]

Carmen Borrego y Terelu Campos en el tanatorio. Gtres

Después de la incineración de la conductora de ¡Qué tiempo tan feliz!, Carmen y Alejandra Rubio (23), hija de Terelu, se sumaban a los mensajes de despedida en las redes sociales de rostros conocidísimos como el de Pedro Sánchez, Jorge Javier Vázquez, Irene Montero, Ana Obregón o Toñi Moreno, entre otros.

Cuatro días después del lamentable fallecimiento, Terelu rompe su silencio en las redes y le dedica un desgarrador comunicado a su madre.

"Mi mamá. El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... Estoy desolada", comenzaba. Sin embargo, ha sido el final el que ha hecho saltar todas las alarmas: "No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y, sobre todo, amarla. Sólo quiero desaparecer para estar a su lado", sentenciaba junto a cinco imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Sus seguidores y, en concreto, sus amigos, no han dudado en mandarle palabras de ánimo ante tales declaraciones. "Poco a poco, y piensa que siempre podrás sentirla. Háblale desde dentro y, aunque ahora no lo creas, el tiempo ayuda a sobrellevar. Recuérdala y estará siempre contigo. Un beso", le decía María del Monte.

Un texto al que también respaldaban Jorge Cadaval, Chelo García, Pepe de Lucía y Kike Calleja: "Ella sabe lo mucho que la queréis y está muy orgullosa de sus hijas. Te queremos mucho", escribía el periodista e íntimo de Terelu.

El suicidio de su padre

Madre e hija siempre han tenido una estrechísima relación. Su primogénita la admiraba profundamente. Tanto que siguió sus pasos en la televisión. Ambas y Carmen se quedaban solas tras la muerte de su exmarido y padre de ellas, José María Borrego, quien tuvo un trágico desenlace: decidió quitarse la vida pegándose un tiro un 23 de julio de 1984 en Marbella. Por aquel entonces, Terelu sólo tenía 18 años y Carmen, 17. María Teresa, 43. Era ella la que les comunicaba la noticia.

"No había ningún sobresalto en nuestras vidas. Mi hermana y yo estábamos en Málaga. 'Carmen, llama a papá y dile que mañana nos vamos con él a Marbella', le dije. Y mi padre dio una respuesta que en aquel momento nos pasó lógicamente desapercibida: 'No, esperaos que no me viene bien. Estoy bastante liado'. Lo siguiente es lo que se sabe. La historia ocurrió con premeditación y alevosía. Y allí se pegó un tiro. Fenomenal, ¿no? Yo siento mucha pena, pero mucha pena por mí, que tenía 18 años, y por mi hermana, que tenía 17. No es fácil convivir con eso. No es sencillo olvidarte de esa gran putada", confesaba Terelu en Frente al Espejo en 2017.

María Teresa y Terelu. Gtres

"En ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma. Con toda mi rabia. Y mi dolor. Y mi amor. Porque yo le quería. ¡Muchísimo! No podía perdonarle que dejara a mi madre como si fuera culpable de algo. La había puesto a los pies de los caballos. La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. Mi madre no había hecho nada malo. Me desgració la vida de la manera más cruel. Tenía 48 años, le quedaban muchas cosas por vivir. Y a mí, junto a él, también", proseguía ante las cámaras la tertuliana. "Hace unos cinco años me acerqué a su tumba y le dije lo que, tal vez, a él le hubiera gustado escuchar: Bueno, te perdono".

La relación con su madre

Terelu y María Teresa tenían una perfecta relación maternofilial, pero este horroroso hecho las unió todavía más. La matriarca actuó como madre y como padre en la difícil época de criar a dos niñas, todavía adolescentes. "Teníamos claro que no íbamos a permitir que se culpara a mi madre de su muerte porque no es así", aseguraba la hija en una entrevista.

Nueve años después de la muerte de su padre, la que por aquel entonces contraía matrimonio con el cámara Miguel Ángel Polvorinos ya estaba sumergida en la industria televisiva, protegida, respaldada y bajo el timón de su progenitora. Y, aunque tener a un familiar, en este caso a su madre, como jefa puede resultar algo positivo, también comprende su parte negativa, llegando a asegurar que la exigía más que al resto. Esto, sin embargo, era una nimiedad, ya que era una "suerte", tanto en el "aspecto personal" como en "la profesión", declaraba ella.

María Teresa y Terelu Campos. Gtres

El clan Campos se adentraba de lleno en los platós del corazón con la incorporación de Carmen. Años después, también Alejandra, la nieta. Ahora, hermana, madre e hija deben continuar con el legado que María Teresa les dejó.

El adiós de Carmen y Alejandra

Alejandra era la primera en compartir una tierna galería de imágenes junto a su abuela en las redes el pasado 7 de septiembre junto a una carta que dice así: "Adiós a mi abuela preciosa. Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación. Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos. Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero sobre todo gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla son para ti. Buen viaje Abu, te quiero con todo mi corazón".

[Tomás y Concha, los únicos hermanos vivos de Teresa Campos: la tragedia familiar y dos emotivas despedidas]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX (@alerubioc)

Carmen Borrego lo hacía también horas después: "A la mejor madre, abuela, amiga, compañera y mujer. Ha sido siempre un ejemplo como persona y profesional, pero como madre ha sido inigualable. Nos quedamos muy solos porque siempre ha estado a nuestro lado. Buen viaje mamá. Te quiero tanto…D.E.P", sentenciaba.

Sigue los temas que te interesan