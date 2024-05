Rosario Bermudo, hijastra de la 'duquesa roja', lleva a juicio a sus hermanos: la fecha y el lugar donde se celebrará

Rosario Bermudo (71 años), la hija biológica de Leoncio González de Gregorio y Martí -como sentenció el Tribunal Supremo en 2023-, marido éste a su vez de la bautizada en los medios de comunicación como duquesa roja, no va a parar hasta que la justicia le permita disfrutar de la millonaria herencia que le corresponde por ley.

Batallará con denuedo y llegará hasta donde haga falta para tener lo que entiende como suyo. La hijastra de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia, sabe lo que es luchar. No en vano, estuvo casi una década litigando para que se la reconociera legalmente como la primogénita de Leoncio. El año pasado -2023 permanecerá indeleble en su memoria- lo consiguió.

Natural de Écija, y de origen humilde, Rosario es, pues, hermana paterna de Leoncio, Pilar, Gabriel y Javier. Con ellos no mantiene relación alguna en la actualidad, pero sí defiende que se debe repartir el legado de su progenitor. A ese respecto, ya el pasado marzo EL ESPAÑOL informó que Rosario había interpuesto una demanda contra sus cuatro hermanos en Soria. Hoy, este medio amplía la información.

Rosario Bermudo en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

Fue en el juzgado número dos de Soria, y esa denuncia se oficializó el 11 de enero de 2024. Rosario, en ese afán de conseguir su parte correspondiente de la herencia, no dudó en acudir a la justicia, en este caso en la comunidad autónoma de Castilla y León, donde Leoncio "posee gran parte de sus bienes, desde palacios, hasta casas e inmuebles", como puntualizó Fernando Osuna, el letrado de Bermudo.

Ahora, después del conocimiento de esa demanda, EL ESPAÑOL puede desvelar, en exclusiva, que Rosario Bermudo llevará a sus hermanos a juicio. Ya hay fecha para esa vista: tendrá lugar en el juzgado número 2 de Soria, a las 10 de la mañana, el lunes 27 de mayo. Así lo ha podido corroborar este medio a través de dos fuentes. Fernando Osuna añade: "Ese día se resolverán las principales cuestiones".

Será un juicio importantísimo y clave, y toda una victoria para Rosario Bermudo. Por supuesto, ella estará presente, junto a su letrado y arropada por su familia. Rosario Bermudo está feliz, no lo puede -ni quiere- ocultar. EL ESPAÑOL la contactó este pasado jueves, 9 de marzo, y al otro lado del teléfono la emoción hablaba por ella: "Estoy muy contenta, es un paso muy importante en este largo proceso".

Va a hacer valer sus derechos y, de entrada, se cambiará el apellido para lucir el de su padre. "Pues sí, me lo pienso cambiar, sí. Y mis hijos están de acuerdo. Lo he hablado también con mis hermanos. Me dicen 'papá se habría alegrado de que esto haya salido adelante'", sostuvo, tiempo atrás, durante una charla con este periódico.

Bermudo no quiere guerras con sus hermanos, antes al contrario: busca la paz y la conciliación. "Yo les diría que llevan razón en que estén dolidos porque el padre no ha querido nunca contarles la verdad. Lo comprendo, pero no es para que me odien a mí", aseguró, conciliadora, Bermudo, cuando charló con este medio.

Preterición intencional

La demanda interpuesta el pasado mes de enero se basa, siempre según la versión facilitada por Fernando Osuna, en un criterio que bien podría ser capital en este proceso: el de preterición intencional o no intencional. Esto significa que caben dos posibles escenarios con respecto a la herencia de Rosario Bermudo.

Rosario Bermudo, en una instantánea facilitada, hace unos meses, a EL ESPAÑOL.

Por un lado, que su padre, Leoncio, "conscientemente y desde su libertad, se negase en vida a que su primogénita heredase -sabiendo de su existencia-", asegura Osuna. O, atendiendo a la variable no intencional, que González de Gregorio y Martí desconociese al morir que tuvo más descendencia.

La cuota hereditaria varía dependiendo de estos escenarios, pues si Leoncio le negó su herencia a Rosario la cuantía que ésta recibiría rondaría el "millón y medio de euros", según su abogado.

Mientras que, en el caso de que el marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia, no fuera consciente de la existencia de Rosario Bermudo, el dinero a percibir como herencia ascendería a alrededor de "dos millones, 700 mil euros". Confía Osuna en que, tal vez, Rosario pueda llegar a "acuerdos parciales" con algunos de sus hermanos.

Subraya Fernando Osuna que su representada, Rosario Bermudo, sigue viviendo con "800 o 900 euros" de pensión. Es una familia que nunca ha nadado en abundancia y así seguirá.

Rosario Bermudo, la hija primogénita de Leoncio González de Gregorio y Martí.

Bermudo ya defendió hace unas semanas con este medio que no es una mujer ambiciosa, y que si logra percibir el dinero que le corresponde como hija su día a día transcurrirá sin alteraciones.

"No soy nada avariciosa. Antes vivía en una casa muy humilde y gracias al Ministerio de la Vivienda me dieron este piso en que vivimos. Si no, seguiríamos viviendo en esa casa que no teníamos ni agua. Ahora, con este piso, es cuando mejor estoy viviendo", aseveró a EL ESPAÑOL.