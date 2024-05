Primeras imágenes de Antonio Tejado tras salir de la cárcel: serio, sin hacer declaraciones y vitoreado

Antonio Tejado (36 años) es libre. Al menos, de manera provisional. En la mañana de este lunes, 20 de mayo, la felicidad ha inundado a su familia -al menos a parte de ella- al conocer que el polémico excolaborador de televisión tenía el permiso del juez para abandonar la prisión en la que permanece ingresado desde hace tres meses y medio.

Ha sido el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, encargado de investigar el asalto y robo con violencia cometido en el chalé de Gines, provincia de Sevilla, de la cantante María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal (60), quien ha acordado este lunes la libertad de los seis encarcelados por los hechos, entre ellos Antonio Tejado, sobrino de la artista.

Fuentes judiciales han informado de que la orden de puesta en libertad se ha producido "sin fianza", aunque con la imposición de medidas cautelares como la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en sede judicial los días 7 y 21 de cada mes.

Antonio Tejado, a su salida de prisión este lunes 20 de mayo.

Pasadas las dos de la tarde, Antonio Tejado abandonaba la prisión con semblante serio, con la cabeza alta y evitando hacer cualquier tipo de declaración. La prensa allí presente ha insistido para tener las primeras palabras del sobrino de la artista, pero ha permanecido en silencio. En su trayecto hasta el coche, se ha pasado la mano por el pelo en varios momentos y ha resoplado con contundencia.

Además, ha recibido el apoyo de espontáneos a la salida que han vitoreado cuando el excolaborador abandonaba el recinto: "Vamos, Tejado, libre" y "Libertad, coño", son algunas de las frases que se han escuchado en los escasos metros que ha recorrido en silencio.

Además, tendrán la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de las víctimas, en este caso María del Monte, tía paterna de Tejado, e Inmaculada Casal, su pareja desde hace 25 años. Una vez acordada la puesta en libertad provisional de estos seis investigados, se cursaron los correspondientes mandamientos de libertad a la cárcel, por lo que abandonarán la prisión en las próximas horas, han indicado las fuentes.

En su comparecencia ante el juez, el pasado 15 de marzo, Tejado negó formar parte de ninguna banda criminal y haber proporcionado información para robar en la casa de su tía, frente a la acusación de ser el autor intelectual del asalto y robo con violencia cometido el pasado 23 agosto.

Antonio Tejado entra al coche tras abandonar la prisión.

El instructor de la causa destacó en un auto anterior la "violencia extrema" a la que fueron sometidas la cantante sevillana y su esposa, Inmaculada Casal, además de las demás personas que sufrieron el asalto.

Tejado, de acuerdo con un auto anterior del instructor, habría facilitado "concertado con el resto de los involucrados" la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera "sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo que fácilmente se pudiera entrar en el interior". Los asaltantes se llevaron del domicilio joyas valoradas en un millón de euros y aproximadamente 15.000 euros en efectivo.

Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, a su llegada a prisión.

Al filo de las 12 horas de este mediodía, Fernando Velo, abogado de Tejado llegaba a la prisión de Sevilla I para recoger a su cliente. A las puertas de la cárcel, ante los medios de comunicación, la defensa del presunto cerebro de la trama, se ha mostrado satisfecho con la decisión del juez.

"A Antonio se lo he comunicado en cuanto me lo han notificado. He hablado con él y ahora voy a hablar de nuevo. Está muy, muy, muy contento. Consideran que el criterio que sostenemos las defensas es el que procedía y así ha sido", ha señalado Velo, quien además ha apuntado que él mismo lo llevaría a su casa en su vehículo.

María José García, madre de Tejado, ha perdido 13 kilos en los últimos tres meses y medio, según ha informado Kike Calleja en el programa Vamos a ver. El hermano de Tejado, Chema, por su parte, "no quiere celebrar la salida de prisión porque todavía queda el juicio", donde se dirimirá el grado de responsabilidad del sobrino de María del Monte en el robo con violencia en casa de su tía el pasado agosto.