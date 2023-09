Terelu Campos y Carmen Borrego rompen su silencio tras la muerte de su madre: "Ha sido un camino difícil"

Primeras palabras de Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56) tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, este martes 5 de septiembre a los 82 años en la Fundación Jiménez Díaz por una insuficiencia respiratoria aguda. Ambas salían del tanatorio madrileño La Paz con el rostro compungido y envueltas en lágrimas para hablar con los medios.

"Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos de los que no están aquí, y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño y respeto que ella os ha tenido", ha comenzado Terelu. Carmen ha proseguido dando también las "gracias por tratar tan bien a una gran periodista, que es lo que ha sido mi madre". "Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre y ha sido un camino muy difícil y muy largo", proseguía Terelu.

"Desgraciadamente, hace un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía tener su dignidad y su intimidad. Por eso siempre hemos rogado a los medios de prensa que se preservara su imagen y creíamos que eso hacía un daño moral hacia ella innecesario. Hay veces que uno puede informar y contar y participar y compartir con los compañeros, pero hay cosas que debemos respetar porque todos tenemos madre, padre, somos hermanos, somos hijos y sé que lo habéis entendido", seguían.

Terelu y Carmen en el tanatorio. Gtres

Ambas vestidas de negro, y en las puertas del tanatorio en las que se encuentra la capilla ardiente, han señalado que Teresa "se ha ido con el cariño de sus hijas, de sus tres nietos, de sus hermanos y rodeada de muchísimo amor. Hemos intentado darle todo el amor que ella nos ha dado, de sus hijos políticos, de mi marido José Carlos, el padre de mi hija, Alejandro, que siempre ha estado en nuestra vida y siempre estará. Y las personas que la han cuidado y que tanto tiempo la han querido, como Leo, (su asistenta, interna en casa), y como Gustavo (su chófer y consejero). Y sobre todo, no podemos olvidarnos de todo el equipo de la Fundación Jiménez Díaz por el trato hacia mi madre y hacia nosotras, que nos hemos sentido tan arropados siempre que nos han tratado", decía Terelu.

Ellas, que no se han soltado de la mano en ningún instante, no se han olvidado del hospital que, en su momento, también atendió a la colaboradora de Sálvame para tratar su cáncer de mama. "Es mi casa, por las circunstancias que me han tocado vivir. No sabéis con qué amor nos han tratado. Queremos dar las gracias a todo el personal de la planta 9, al personal de urgencias cuando entramos el domingo por la mañana pensando que podríamos volver a casa, pero no pudimos; a los médicos de urgencia y de planta que la han tratado, y a las enfermeras, especialmente a Carmen Mayoral, que ha habido momentos que parecía que era su madre", ha subrayado.

Carmen y Terelu cogidas de la mano. Gtres

Las hijas de la matriarca del clan Campos se han sentido emocionadas al ver a personas "que no conocían a mi madre llorando con nosotros. Nos ha reconfortado tanto... y creo que ella también con lo que ha podido enterarse". Gran parte de la familia no ha podido acudir para despedirse de Teresa por la rapidez en la que se han desarrollado los hechos, "más de lo que creíamos a pesar de llevar casi un año en una circunstancia muy dolorosa".

Finalmente, han dedicado unas últimas palabras al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (51), por personarse en el tanatorio y mandarles un mensaje de apoyo. "Darle las gracias al presidente del Gobierno y a todos los profesionales que han tenido un minuto para acercarse aquí y despedirse de ella".

María Teresa Campos. Gtres

Al velatorio han llegado personalidades del mundo de la televisión, del entretenimiento y de la política, como Ana Rosa Quintana (67), Susanna Griso (53), Emma García (50), Carlota Corredera (49), Kiko Matamoros (66), Pedro Piqueras (68), Belén Rodríguez (57), Rocío Carrasco (46), Iñaki Gabilondo (80), Christian Gálvez (43), David Cantero (62), Lydia Lozano (62), Fernado Ónega (76) y su hija, Sonsoles (45), Jaime Peñafiel (91) y Raphael (80), entre otros.

La mítica presentadora murió a las cinco y cuarto de la madrugada de este 5 de septiembre, fecha en la que casualmente también falleció su madre, Concepción Luque, en 2006. A las 21 horas se procederá con la misa y este miércoles día 6 con la incineración de sus restos mortales en Málaga, donde descansará al lado de su progenitora, ya que ese era su último deseo.

