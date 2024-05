¿Actuó sin ropa el cantante del grupo de Finlandia en Eurovisión? Así ha sido su polémica puesta en escena

Finlandia ha dejado el momento de la noche en la 68ª edición del Festival de Eurovisión. Su representante ha dejado con la boca abierta a todos los asistentes al Malmö Arena, quienes seguían con especial atención todas las actuaciones del conocido certamen.

El grupo Windows95man se ha convertido en el gran protagonista del concurso y es que uno de los integrantes de la banda ha aparecido con un atuendo muy particular. Y atuendo, por llamarlo de alguna forma, ya que uno de los cantantes de la formación finesa se ha aprovechado de varios efectos ópticos para dejar la imagen de la noche.

El reto del integrante de la banda era dar la sensación de ir sin ropa en la parte de abajo por el escenario. Tampoco interior. Una cuestión que abría otra polémica más en Eurovisión, ya que la organización y las bases del concurso prohíben este hecho. Una cuestión que se hubiera sumado al intenso debate que ha abierto la participación de Israel en el certamen en plena guerra en Gaza.

El destape de Finlandia

Podrá ganar o no, pero Finlandia y la actuación del grupo Windows95man serán historia de la 68ª edición del Festival de Eurovisión. Eso ya no lo podrá cambiar nadie gracias la particular imagen que ha dejado uno de los cantantes que ha defendido el tema No Rules sobre el escenario.

Cuando arrancó la actuación, en el centro del escenario apareció una gran plataforma, una especie de huevo gigante hecho de retales. Y dentro, uno de sus protagonistas, uno de los cantantes del grupo finés, apareció aparentemente sin pantalones. Solo con una camiseta. Y sembrando la duda de si podría llevar sus piernas completamente al aire, mostrando a todo el público 'su naturaleza masculina'.

La realización televisiva de Eurovisión siguió el juego al grupo de Finlandia para evitar que los espectadores descubrieran la verdad sobre este peliagudo asunto. Mientras tanto, en el Malmö Arena ya habían descubierto el truco que no tardó en viralizarse. Aunque no lo pareciera, sí había algo de ropa.

Por ello, y en contra de lo que muchas personas pensaban en ese momento, la actuación del grupo finlandés, que han defendido de esta particular forma la canción No Rules, sí ha llegado hasta su final sin que nadie la detuviese. El cantante llevaba una prenda un tanto extraña de color carne que hizo pensar, por momentos, que había salido al escenario como Dios le trajo al mundo de cintura para abajo. Ya que arriba sí llevaba una camiseta.

Uno de los cantantes de Windows95man, el grupo de Finlandia en Eurovisión 2024 Reuters

De hecho, en plena actuación, hacía un gesto como rechazando ponerse unos pequeños pantalones. Todo escenografía y juego de ilusiones para provocar y generar debate. Aunque el misterio no tardó en resolverse, el objetivo estaba hecho. No había escándalo. No obstante, el grupo ha conseguido uno de sus propósitos, y es que su imagen ya esté dando la vuelta al mundo formando parte parte de la historia de los Festivales de Eurovisión.