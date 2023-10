Vicky Martín Berrocal tiene la chaqueta dorada de lentejuelas más viral de Zara

Vicky Martín Berrocal (50 años) ha demostrado siempre ser una estrella dentro y fuera de las redes sociales. Tanto sus estilismos como su firma Victoria han estado en el foco mediático estas últimas semanas. La diseñadora sabe cómo combinar tanto los estilismos más elegantes, como otros más street style.

Se ha convertido en la diseñadora fetiche de Isabel Díaz Ayuso (45) que en todos sus últimos eventos ha escogido los diseños de su firma. Pero más allá de ser una estrella de la costura, también ha demostrado ser una estrella de las redes sociales. Cada uno de sus estilismos se convierte en tendencia y siempre consigue hacerse con las prendas más buscadas del momento, dándole su toque personal.

La empresaria ha publicado en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de un millón de seguidores, dos estilismos diferentes pero que tienen algo en común: una chaqueta dorada de lentejuelas.

Esta chaqueta de cuello redondo y manga larga, con bolsillos y con detalles de hilo metalizado y lentejuelas, se ha convertido en una de las prendas más buscadas de Zara. Su precio es de 99,95 euros, aunque no deja de agotarse y es muy difícil hacerse con ella.

Vicky Martín Berrocal ha combinado esta bomber con dos estilismos tan opuestos como sus colores. Por un lado, un total look blanco formado por pantalón y camiseta y un bolso de Louis Vuitton; en la otra imagen, de noche, con un mono negro. "Look de día, look de noche, misma chaqueta".

Pero la diseñadora no es la única que se ha hecho con esta chaqueta de Zara. La influencer Rocío Osorno también ha querido compartir su nueva adquisición en su perfil de Instagram, donde acumula millón y medio de seguidores. En su caso, lo ha hecho con un vestido de estampado negro. "No sé si me he colado con la bomber pero me moría de ganas de estrenarla", ha señalado en la publicación.

Es la chaqueta perfecta para llevar durante el entretiempo y que puede suponer un punto diferencial a cualquier look. Un estilismo sencillo puede convertirse en un gran outfit solo al llevar esta prenda de ropa. Porque esta temporada los tonos dorados y metalizados están en tendencia en cualquier prenda: ya sea en zapatos, pantalones o chaquetas.

Otra de las alternativas para aquellos que quieran apostar por los tonos metalizados, es la chaqueta que tanto Sara Carbonero (39 años) como Isabel Jiménez (41) han lucido y que es de su marca, SlowLove. En este caso, se caracteriza por los flecos y que está rebajada a 79,99 euros.

