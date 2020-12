Pastora Soler rompe a llorar con la actuación de Andrés Caparrós en 'La Voz Senior': el motivo

Este jueves se ha estrenado en Antena 3 la segunda temporada de La Voz Senior, en la que Pastora Soler (41 años) ha terminado llorando de la emoción. En realidad, la inesperada presencia en el programa del mítico locutor Andrés Caparrós (76) ha impactado y emocionado a todos, pero muy en especial a Soler, quien no ha podido reprimir las lágrimas. El padre de Alonso Caparrós (49) ha interpretado una copla, género del que es especialista, pero su actuación no ha gustado lo que debería, motivo por el cual Pastora no se ha girado.

El problema ha venido cuando, al encontrarse de frente con el concursante, ha descubierto de quién se trataba. Sobrepasada y sin poder asimilarlo, Soler se ha roto. Ella y sus compañeros, David Bustamante (37), Rosana (56) y Antonio Orozco (47). Nada más identificarlo, se han levantado de sus asientos para acercarse a saludar. "Perdona nuestra ignorancia", le ha asegurado Orozco. Tanto Pastora Soler como David Bustamante se han emocionado.

El jurado saludando a Andrés Caparrós en 'La Voz Senior'. Atresmedia

"Dios mío de mi vida. No lo voy a pensar más; si no, no levanto cabeza", ha asegurado, con voz estrangulada, Pastora. Andrés Caparrós ha contando entonces que Pastora Soler participó en un programa de copla que él presentaba y que era "su niña". Y ha añadido: "Yo empecé mi vida en la radio cantando en un concurso y ahora, en mi epílogo, me alegra haber vuelto a un programa de canto. Además, en esta cadena hice Sorpresa, sorpresa". Orozco, por su parte, ha asegurado: "Me he quedado sin palabras para explicar lo que ha pasado aquí. Lo que para ti es fugaz, para mí será eterno. Te agradezco tu saber estar, tu humor y tu actuación".

"No pasa nada, para mí esta experiencia tiene una gran importancia, porque empecé mi vida cantando en un concurso de cantantes noveles. Además, volver a Antena 3, aunque sea de una forma tan fugaz, es maravilloso. Y especialmente me emociona dar la mano a Pili", ha cerrado su intervención Andrés, haciendo alusión a Pastora Soler.

Andrés y la jubilación

El locutor ha sido una de las voces más emblemáticas de las ondas españolas. Mediaset

Hace unas semanas, con motivo de la publicación de un libro que apadrinó, Abuelo/a háblame de ti, el locutor Andrés Caparrós habló de su jubilación: "La realidad es que yo no me he retirado todavía. A mí me han retirado, principalmente por decisiones erróneas que yo mismo he tomado. En un momento de romanticismo absurdo decidí montar una emisora de radio en mi pueblo para darles todo lo que yo había aprendido, monté Radio Garrucha La Marinera. Quería que aquello se convirtiera en un espacio para la comunicación, la libertad, que la gente aprendiera a aceptarse y respetarse en las diferencias ideológicas, pero aquello fue una decisión catastrófica".

Y añadió: "La Junta de Andalucía tardó nada y menos en mandarme expedientes sancionadores, que hasta día de hoy me tienen totalmente trastornado. Salir de Madrid o Barcelona era, y en parte sigue siendo, irte al olvido. Volver aquí ya ha sido difícil, y pese a tener la edad que tengo todavía hay canciones que escribo y tengo proyecto de radio". En aquel momento, desvelaba sus próximos proyectos: "En diciembre comienza una nueva emisora de radio, primero en Madrid y después se implantará en toda España, que se llama Diamante FM. Ahí estaremos grandes hombres de la comunicación, es un proyecto maravilloso. Ahora estoy ejerciendo en estos meses mi labor como embajador de esta editorial en España. No he me retirado, aquí estoy disponible por si alguien considera que puedo aportar algo al medio que adoro".

