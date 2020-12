Kelly se proclama ganador de 'La Voz': empezó con Alejandro Sanz y acabó triunfando con Pausini

Kelly ha conseguido su gran sueño: ganar La Voz. Era el objetivo claro del nigeriano de 27 años residente en Lleida, que aterrizaba en el talent show por la puerta grande.

El concursante escogió el tema Roxanne, de The Police, en las Audiciones a ciegas y su voz cautivó nada menos que a los cuatro coaches. Los cuatro se giraron. Consiguió pleno absoluto y tuvo que elegir con qué artista formar equipo, y no tuvo dudas, Kelly siempre fue fan de Alejandro Sanz (51 años) y le escogió a él sin titubear.

Pero el camino de Kelly no ha sido fácil. En los asaltos no obtuvo el pase de Batallas, pero su interpretación de Hotel California de The Eagles sí convenció a Miriam Rodríguez, la quinta coach, y quiso darle una segunda oportunidad en el programa especial El Regreso.

Kelly supo aprovechar la ocasión y arrasó con el tema Walking on the moon en la Fase Final. El público le quiso repescar con un dato de votos impresionante, lo que le convirtió en concursante de pleno derecho para la semifinal de La Voz, un hecho histórico. Para su regreso Kelly escogió pertenecer al equipo de Laura Pausini: "No tengo ninguna duda, me voy con Laura Pausini".

Kelly y los 'coaches', emocionados en la gran final de 'La Voz'.

En la Semifinal, antes de cantar individualmente, los dos talents del equipo de la italiana cantaron junto a su coach La solución. Llegó el turno de los concursante y Kelly volvió a sorprender interpretando A change is gonna come y consiguió colarse en la Gran Final.

Para este último programa, Kelly escogió la canción When we were young, de Adele. Su coach y Pablo López no pudieron evitar emocionarse y soltar algunas lágrimas ante el talento del nigeriano. Pausini se mostraba orgullosa de su concursante.

Kelly, interpretando su tema ganador.

Y al fin llegaba la hora de la verdad. Tras hacerse públicas las votaciones del público, Johanna y Kelly se convertían en los dos últimos finalistas y, finalmente, Eva González proclamaba a Kelly como el ganador de la edición. "Las segundas oportunidades sí que pueden cambiar la vida", confesaba, muy emocionada, Laura Pausini.

