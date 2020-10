La tragedia de Antonio Orozco: "He perdido a las tres personas más importantes de mi vida"

Antonio Orozco (46 años) publica nuevo trabajo bajo el título Aviónica. Un disco que será su octavo álbum de estudio y en el que ha plasmado todas las emociones que lleva guardando en los últimos tres años. El artista, que no presentaba álbum desde el 2015, ha sufrido toda una catarsis emocional a consecuencia del fallecimiento de personas muy importantes en su vida. Una cadena de desdichas de las que ha sabido salir adelante.

Más sincero que nunca, Orozco ha concedido una entrevista en la que habla sobre las complicadas circunstancias que ha superado. Momentos tristes en los que el público, su familia, y sobre todo su hijo, le han ayudado a coger fuerzas para continuar y seguir demostrando su talento al mundo.

Poder estar aquí y seguir con la música sin parar, que falta hace...

Estamos empeñados en decir que esto que está pasando sería mejor eliminarlo, mientras hacemos todo esto nos olvidamos de que lo que está pasando es el presente que nos ha tocado. Forma parte de nuestra vida. Hay que tener responsabilidad y protección, pensar en los demás, pero sobre todo disfrutar de cada momento.

Antonio Orozco ha presentado su nuevo disco de estudio después de 2015. Gtres

Todo esto que acaba de decir está reflejado en su trabajo. ¿Por qué el título Aviónica?

Es una ciencia súper bonita y compleja que permite que un avión se sostenga en vuelo. Es una filosofía que casa de una forma muy hermosa con la música. A veces te descubres escuchando música y tu cuerpo flota, la música y volar está muy relacionado. Lo que es la aviónica para los aviones, es el público para mi carrera. Estos últimos años han sido muy complicados y el público es quien más me abrazó sin estar, el que menos solo me hizo sentir, el que me hizo sentir y formar parte de algo que a priori parecía algo importante. Es un homenaje a todos ellos.

Le debe mucho a su público, a su gente, a su familia, a sus amigos... Son personas vitales su vida.

En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva, y con un mes de diferencia, a las tres personas más importantes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que puedo hacerlo. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo, y un buen día un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo. No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido, y será, un referente en mi vida. Tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo.

Estas situaciones a veces ayudan a darse cuenta de que hay que seguir. Hay momentos críticos en la vida, pero se tiene que salir. ¿La música le ayuda mucho en esto?

Aviónica es un disco súper terapéutico, de reconstrucción. Un bálsamo para muchas personas que están pasando por momentos complicados y además es un 'cuenta historias', cosas por las que todos hemos transitado. Yo el otro día decía que cuando escuchéis estas canciones y sintáis algo en el interior, no os preocupéis. Es normal.

El cantante ha vivido una etapa muy complicada tras el fallecimiento de la madre de su hijo. Gtres

Imagino que su mayor orgullo será su hijo, y que este sentimiento será recíproco.

Cuando hablo de mi hijo no soy objetivo. De mi niño me gustan hasta los mocos. Cuando me toca hacer de padre también, pero intento que el niño sea consciente de que lo más importante en la vida es poder elegir. Lo que le hace diferente del resto es poder disfrutar de la vida que elija y no que elijan por él. Sobre todo que hay que vivir mucho el presente. Aviónica tiene un mensaje, el más importante de todos, a veces para empezar de nuevo hay que romper con todo. Es una reflexión que nos puede venir bien a todos, es el momento perfecto para olvidar, perdonar... es el mejor momento para volver a empezar.

¿A quién le dedicaría este trabajo?

Es un álbum dedicado íntegramente a todas y cada una de las personas que han hecho posible que esté aquí sentado. Me sacaron de dónde estaba, me empujaron y me hicieron volar literalmente.

¿Qué diría a las personas que están pasando por momentos delicados?

A toda la gente le diría que, desde mi humilde punto de vista, estamos pasando momentos complicados de los que sin duda aprenderemos muchas cosas buenas y que nos llevarán a un lugar infinitamente mejor, donde no hemos estado nunca antes. Yo soy muy optimista en términos generales.

Para Orozco, su hijo ha sido su principal apoyo en esta complicada estapa. Gtres

Isabel Pantoja se emociona con sus canciones.

Lo único que te puedo decir en ese sentido es que no he tenido la oportunidad de ver a Isabel (64) en ese momento, pero me hace sentir bien pensar que las personas se pueden emocionar con algo que alguien ha escrito. Supongo que el final de una canción es precisamente eso, conmover la emoción y la sensación de alguien. Qué quieres que te diga de Isabel que tú no sepas, si se ha emocionado me alegro de haber sido capaz de moverle eso. De repente la gente lo cantaba en los balcones, los hospitales... estamos rodeados de héroes y no lo sabíamos.

[Más información: Antonio Orozco: "He perdido a la persona más importante de mi vida"]