Tamara Gorro desvela el resultado de sus pruebas tras ser intervenida de urgencia

Tamara Gorro (33 años) ha reaparecido este jueves en sus redes para anunciar una noticia muy esperada con respecto a su salud. La influencer ha recibido los resultados de la biopsia del quiste que le han extirpado de un ovario y, como es habitual en ella, ha decidido compartirlo con sus seguidores.

La joven ha publicado una fotografía en la que aparece posando sonriente mientras sujeta una carpeta que, se entiende, contiene los resultados de las pruebas. La imagen está acompañada de un emotivo texto. "Felicidades, Tamara, todo está bien, es un tumor benigno. Esta frase de mi doctor, probablemente sea de las que más recuerde en mi vida", ha escrito.

"Reconozco que estos días he pasado por una montaña de sentimientos. La positividad abarcaba la gran parte, pero entre ellos inevitablemente aparecía la inquietud y duda", prosigue Tamara. "Ahora respiro con tranquilidad. Como dije en el vídeo, miedo no tenía, pero sí lo sentí cuando me comunicaban que entraba a quirófano de un día para otro por un quiste, sin saber qué íbamos a encontrar".

La mujer de Ezequiel Garay (34) ha hecho gala de la positividad que suele transmitir en todas sus apariciones: "Soy de las personas que valora cada segundo de vida, pero como en todo, hay que mirar la parte bonita y yo por supuesto que lo haré. Por lo tanto, capítulo no olvidado, pero sí cerrado", ha expresado.

Por último, la extronista ha querido agradecer a los médicos que la han tratado en estos días: "No puedo terminar este texto sin agradecer de corazón al Doctor Órdenes y todo su equipo. Su maravillosa profesionalidad, delicadeza y cariño, han formado parte de esta maravillosa noticia. Y ahora... ¡A comerse el mundo!", concluye.

Preocupación

Tamara Gorro está guardando reposo tras ser operada de urgencia. RRSS

El pasado viernes 23 de octubre, el marido de Tamara tomaba las riendas de las redes sociales de su pareja para enviar un comunicado en el que informaba de que la influencer estaba siendo operada de urgencia por algo que ella misma desvelaría cuando encontrase la ocasión.

Tan solo 48 horas después de aquello, Tamara Gorro reaparecía para explicar a su familia virtual -como ella misma llama a sus seguidores-, a qué tipo de operación se había tenido que someter y cómo se encontraba.

"Hace un mes, aproximadamente, mes y medio, tuve fortísimos dolores aquí abajo y fui al médico. El doctor vio que había una pelotita que no debería estar ahí, pero me dijo que por la menstruación se podía eliminar", explicaba la influencer.

"Esa menstruación nunca llegó... Eran dolores muy fuertes que me dejaban tirada. El día del cumpleaños de Shaila acabé en urgencias. Y este miércoles me sentí muy mal. El médico, al explorarme, vio que esa pelotita había crecido un poco más. El ovario, como él dice, estaba un poco 'secuestrado' y me intervinieron para quitar esa pelotita", relataba, asegurando que tendría que guardar reposo y esperar unos resultados que por fin han llegado, poniendo el punto final a este bache en su salud.

