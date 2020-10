Tamara Gorro reaparece muy débil y revela el motivo de su operación de urgencia

El pasado viernes, el futbolista Ezequiel Garay (34 años), marido de Tamara Gorro (33), tomaba las riendas de las redes sociales de su pareja para enviar un comunicado en el que informaba de que la influencer estaba siendo operada de urgencia por algo que ella misma desvelaría cuando encontrase la ocasión.

"Hola a todos. Les escribo en nombre de mi mujer, debido a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Tamara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Ella se encuentra bien, pero siguiendo la recomendación del doctor, en absoluto reposo durante unos días. No duden que como siempre, Tamara les contará en primera persona todo. Un abrazo muy fuerte. Ezequiel Garay", afirmaba el deportista

Tan solo 48 horas después de aquello, Tamara Gorro ha reaparecido y ha explicado, por fin, a su familia virtual -como ella misma llama a sus seguidores-, a qué tipo de operación se ha tenido que someter y cómo se encuentra en estos momentos.

El vídeo comenzaba así: "Odio las intrigas, odio las incertidumbres y odio nuestra separación porque tenemos una relación tan bonita que me resulta incómodo estar separado de vosotros. Hoy me he levantado un poquito mejor. Voy a actuar de la misma manera que he hecho con amigos y familia. No he recibido mensajes morbosos. Sólo mensajes de preocupación, 'estoy aquí', 'te quiero', 'estoy contigo'".

Y continúa: "No hay necesidad de alargar esta intriga por alarmar, no es necesario. Hace un mes, aproximadamente, mes y medio, tuvo fortísimos dolores aquí abajo y fui al médico. El doctor vio que había una pelotita que no debería estar ahí, pero me dijo que por la menstruación se podía eliminar. Esa menstruación nunca llegó... Eran dolores muy fuertes que me dejaban tirada. El día del cumpleaños de Shaila acabé en urgencias. Y este miércoles me sentí muy mal. El médico, al explorarme, vio que esa pelotita había crecido un poco más. El ovario, como él dice, estaba un poco "secuestrado" y me intervinieron para quitar esa pelotita".

Sin eufemismos, Tamara Gorro le ha puesto nombre a eso que su doctor llamaba "pelotita": se trata de un quiste que han tenido que extirparle de manera urgente. "Han extraído un quiste y como todo quiste tiene que ser analizado. Sinceramente, podría haber grabado esto el jueves o el viernes cuando me den los resultados, pero creo que no es necesaria mantener la intriga y la preocupación. Estoy a la espera de unos resultados que van a estar perfectos. Y si no lo estuvieran, para adelante", apunta Gorro con optimismo y positividad.

Tamara Gorro en una imagen de archivo de sus redes sociales. Redes sociales

Respecto a como se encuentra, ha añadido que está "aburrida" -quien la sigue en redes sociales sabe que siempre está en constante movimiento y nutrido de contenido su diferentes cuentas- y "débil". "Me encuentro débil. Esto hay que llevarlo con tranquilidad, los médicos me han dicho que en una semana estás bien y puedes hacer vida normal", ha concluido la madrileña.

Tamara Gorro tiene que guardar reposo al menos durante unos días más, ya que para la operación han tenido que hacer tres pequeñas incisiones: dos a los lados de los ovarios y una a la altura del ombligo, para las que le han puesto puntos internos. Para concluir, Gorro ha querido agradecer el cariño de todos sus seguidores, sus amigos y sus familiares. Sobre todo ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y calma hasta que se conozcan los resultados del quiste que han tenido que extirparle con carácter urgente.

