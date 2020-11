Bigote Arrocet cumple 71, un año después de romper con Teresa Campos: su nueva ilusión y sus planes

Mucho se ha escrito sobre Edmundo Bigote Arrocet (70 años) desde que se hizo pública su ruptura con María Teresa Campos (79), cogió una maleta y puso tierra de por medio. El cómico abandonaba España, pero por mucho más tiempo del que él pensaba inicialmente. El coronavirus y otras variantes han provocado que siga sin retornar a España. La noticia de la ruptura se hizo pública un 28 de diciembre de 2019, pero tal y como María Teresa ha contado en estos meses de duelo sentimental -aún sin superar del todo-, la cosa comenzó a naufragar tiempo antes.

En concreto, en el cumpleaños de Edmundo el 29 de noviembre de 2019. Cumplía 70 años y cuenta la comunicadora que fue soplar las velas de la tarta y protagonizar la discusión que inició la cuenta atrás de su historia. Esa noche, hijos de él presentes, se enfadaron, intercambiaron palabras gruesas, él se fue a Málaga al día siguiente y nunca más lo vio Teresa. De Málaga voló allende los mares, hasta Chile. Se subió a un avión y nunca más se supo, salvo un vídeo aislado que él mismo se grabó por una buena causa y las voces que dicen que hablan con el humorista. Este domingo, 29 de noviembre de 2020, Bigote cumple 71 años.

Bigote en una imagen de archivo. Gtres

Ha pasado un año desde que su historia con Teresa Campos se hiciera añicos y JALEOS conoce cómo está Edmundo, con quién y dónde, y también cuáles son sus planes para esta Navidad. Continúa en Santiago de Chile, hospedado en casa de su hermana y rodeado de familia. "Bien cuidado y protegido", se desliza. Este domingo "estará con sus hijos" y soplarán las velas de la tarta. Cuenta un buen amigo que Bigote, no hay mal que por bien no venga, ha podido recuperar este año el tiempo perdido con sus hijos, y "ha ejercido de abuelo, un papel al que no ha estado muy acostumbrado". Han sido meses duros, hasta para un hombre como él, siempre tan pizpireta y alegre. "Está con el ánimo tocado, eso de no poder moverse con libertad por el mundo lo ha llevado y lo lleva fatal", apunta la fuente consultada. Es un nómada y un "escapista", que diría Teresa en tiempos de relación. Los primeros meses de confinamiento los pasó mejor, con estoicismo, pero los últimos han sido otro cantar: solo piensa en volver a España. Aquí tiene su vida, por más negocios que tenga fuera. Su vida y su gente. Quiere volver a la rutina, porque para Bigote España es su hogar, su residencia. Nunca se planteó no volver.

Por eso, tal y como se informa a este periódico, "en enero" regresa. La decisión está tomada y billetes de avión, mirados. Descuenta los días y las horas, pero, ¿para ver a Teresa Campos? Sí, la verá. Al menos, esa es su intención. Hablar con ella y aclararlo todo. Cuenta este amigo suyo que "nada de lo que se ha dicho es verdad: ni se han puesto en contacto este tiempo ni él ha querido volver. Solo le mandó aquel mensaje a través de un tercero a Teresa cuando estuvo en la tele. Nada más". Teresa lo conoce y sabe que terminarán hablando.

Edmundo Arrocet y María Teresa en una imagen fechada en agosto de 2019. Gtres

Ahora sí, cuando todo ha pasado. Contrariamente a lo que se ha dado a entender de Edmundo, es un hombre que no le gusta el barullo mediático, se siente incómodo cuando es el centro de atención. Por eso no movió ficha. Su intención es parar en Madrid, hablar con Teresa, "ver a dos amigas y charlar con su asociación Ashumes", y viajar a Málaga. Hay proyectos pensados para él y allí, en el sur, le espera su amigo Manolo Rincón. Con él "tiene apalabrado" un proyecto de pintura, la otra gran pasión de Bigote. "Es su ilusión, su única ilusión", apunta este amigo, "volver y hacer cosas, sentirse útil". Le une a Manolo una gran amistad. De hecho, fue en casa de Rincón donde se quedó el chileno cuando salió de casa de Teresa para no volver.

Insiste esta persona en la nueva ilusión de Edmundo y este medio hace la pregunta pertinente. Más allá de lo laboral, ¿cómo está el corazón de Bigote? Al otro lado del teléfono hay una carcajada y una respuesta clara: "Bigote nunca está enamorado, vive enamorado. Es un hombre que vive la vida, solo te digo eso. Además, es un seductor redomado". No hace falta que se aporten pruebas: cumplida cuenta ha dado Bigote en estos años y, sobre todo, tras romper con Teresa. Sus imágenes acompañado por mujeres han sido constantes. Amigas y familiares, sí, pero que confirman el hecho: es un hombre al que le gusta gustar. Para terminar: "Que dejen de decir que va a volver con Teresa. Nunca ocurrirá". Bigote hará las maletas, para volver a casa.

