Miguel Bosé sorprende al hablar por primera vez de Nacho Palau: "Es un tipazo. Hablamos mucho"

El cantante Miguel Bosé (66 años) se encuentra pasando una larga temporada en España y este pasado miércoles, 21 de febrero de 2023, ha visitado la Feria de Arte Contemporáneo ARCO con unos amigos. Hasta ahí, nada extraordinario si no fuera porque, por primera vez, ha hablado públicamente de su expareja, el escultor Nacho Palau (51), y padre de los cuatro hijos que nacieron como proyecto en común, Diego, Tadeo, Ivo y Telmo.

Contrariamente a lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, en las que no ha dudado en sacar a relucir un carácter malhumorado cuando la prensa le ha preguntado por Palau, en ARCO Bosé se ha mostrado paciente y ha respondido, con amabilidad y una gran sonrisa, a las interpelaciones. Según sus propias palabras, Nacho Palau se encuentra mucho mejor del cáncer de pulmón que padece.

"Nacho está estable, está bien", ha comenzado expresando sobre el escultor. En esa línea, asegura Bosé que tiene un contacto con su expareja casi diario, y ha sostenido que la relación entre ambos, más allá de contiendas judiciales por la filiación de sus hijos, es bastante cordial. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Esto es reciente, de la semana pasada. Es una alegría", ha puntualizado, para sorpresa de propios y extraños.

Miguel Bosé paseando por los stand de la feria, este pasado miércoles.

Además, en ese contexto, el cantante ha desmentido de pleno que él y Nacho Palau libraran una mala relación en el pasado, aseverando que eso "lo habéis dicho vosotros" -la prensa-, porque "llevarse bien no venden". No sólo esto, ha definido al valenciano como un "tipazo", al tiempo que ha alabado a su actual pareja, Cristian Villela (52). "Es un tipazo. Ha rehecho su vida y tiene una pareja que es un mega súper tipo", ha sostenido.

Eso sí, estas amables declaraciones acontecían minutos después de un tenso momento de Bosé con la prensa. A su llegada, el intérprete se ha negado a contestar a ninguna de las preguntas que la prensa le ha realizado sobre la relación con Nacho Palau y sobre el estado de salud de éste.

En cuanto escuchaba el nombre de su expareja, Miguel advertía que no iba a responder a ninguna pregunta relacionada con él, y zanjaba, tajante: "Por favor, chicos. (...) Nada más". Acto seguido, el cantante cogía los micrófonos de los medios de comunicación y los agarraba, apartándolos de su rostro y mirando de manera fulminante a los reporteros.

Hace unos meses, Nacho hablaba para la revista Diez Minutos, y aseguraba que su enfermedad había provocado que se pusiera de nuevo en contacto con Bosé: "Sé que Miguel Bosé estará ahí si algo me ocurre". Unas declaraciones que llamaron mucho la atención debido al conflicto que ambos tuvieron con sus hijos cuando decidieron tomar caminos separados.

También EL ESPAÑOL pudo conocer hace un tiempo que entre el cantante y el escultor hubo un acercamiento. Además de que el contencioso que protagonizan había quedado "paralizado" tras la enfermedad de Nacho, este medio tuvo constancia de que Miguel Bosé ha seguido de cerca la enfermedad de su expareja, bien por comunicación directa con él -"hay contacto"- o a través de sus hijos.

Hace unos meses, este medio también informó de que los cuatro menores "tienen sus propios teléfonos y se hablan de forma totalmente independiente y sin necesidad de sus padres".

Se olvida de Ivo y Telmo

El pasado 1 de febrero de 2023, EL ESPAÑOL tuvo acceso en exclusiva al biopic centrado en la vida del cantante, Bosé. En el último capítulo de la serie, este medio pudo comprobar que Miguel se olvida de Ivo y Telmo, los hijos que viven con Nacho Palau en España. No los menciona en ningún momento.

El último capítulo de la serie termina con la llegada a la familia de Diego y Tadeo, los vástagos que hacen vida en México con el afamado cantante. El cantante y el escultor presentan a sus dos primeros hijos a Lucía Bosé, Paola y Lucía Dominguín, hermanas de Miguel Bosé.

"Con Diego y Tadeo he formado mi propia familia. La Tata ya no está aquí para educarlos ni el torero (refiriéndose a su padre) para malcriarlos. Me corresponde a mí esa tarea y esa será mi prioridad el resto de mi vida", explica la voz en off del actor que interpreta a Bosé en la serie.

Sea como fuere, resulta cuánto menos sorprendente el hecho de que no haya mención alguna a Ivo y a Telmo y que la historia termine aquí. Aunque los pequeños no fueran hijos legales del artista, Miguel Bosé los crio como si fueran suyos durante ocho años de su vida.

