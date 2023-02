Letizia estrena un vestido de Moisés Nieto más propio de la primavera que del invierno en ARCO

Todo el mundo sabe que ARCO es la fiesta del arte contemporáneo. Todo el que quiera entrar en este mundo tan complejo tiene que tener un rincón en esta feria que se celebra Madrid. Una norma que estamos seguros que Letizia (50 años) se aplica también y, por eso, es habitual que el día de su inauguración su look sea una verdadera pieza de exposición.

A lo largo de los años, desde que era Princesa de Asturias, ha elegido para este acto outfits que no han dejado a nadie indiferente, porque si se trata de una cita contemporánea y moderna, nadie como ella para llevar encima esos dos adjetivos, aunque a veces la combinación que ha elegido no haya sido precisamente como para ser expuesta.

Con estos antecedentes, era de esperar que lo de este jueves 23 de febrero no fuera una excepción. Y así ha sido, porque para la Reina parece que ya ha llegado la primavera. No importa que el frío haya vuelto a Madrid, en su armario parece que ya estamos en mayo. O al menos eso dice el vestuario que ha elegido para la mañana de este jueves: todo en rosa palo y más propio de los 25 grados que de los 7 que marcaban los termómetros en la capital de España.

[Del estilo 'rockero' al blanco inmaculado: los 'looks' de Letizia en ARCO, el acto en el que siempre arriesga]

Felipe y Letizia en ARCO. Gtres

Vamos a empezar por lo mejor del look, que es sin duda el estreno de un vestido made in Spain firmado por Moisés Nieto. Se trata de un diseño estilo camisero, de corte midi y manga larga, con bolsillos escondidos en los laterales que está realizado 100% en viscosa, de ahí que parezca tan recio. Por supuesto, y como no podía faltar, lleva a juego un cinturón para ajustarlo bien a la cadera y así resaltar la figura de Letizia. Está de venta en la web del diseñador con una buena rebaja, pasando de casi 200 euros a 165 euros.

El vestido solo tiene una talla, es decir, es talla única, por lo que es complicado que a alguien tan delgada como la Reina le siente especialmente bien. Sí o sí, le sobra por todos lados. A pesar de que ella apriete mucho el cinturón, la tela se arruga de forma complicada. En las mangas lo intenta solucionar subiéndolas hacia arriba, pero sin que el efecto sea el más deseado. Además, está realizado en un formato técnico y hace que la prenda brille como una antorcha, así que no, no terminamos de verlo.

Letizia en ARCO. Gtres

Tal vez sea la época del año en la que ha elegido estrenarlo, puede que en mayo nos hubiera convencido algo más porque la creación de Moisés Nieto es bonita, pero ni es adecuado para febrero ni le sienta bien a Letizia.

El outfit de la Reina habla tanto de primavera que hasta los complementos hablan de flores. Ha llevado un bolso de la firma italiana Furla, llamado Toni Ballerina, estampado en flores con distintos tonos. Tiene un precio de 395 euros y se puede adquirir en la web de la marca. Como zapatos, ha elegido los salones de Prada, esta vez los color nude, a los que ha incorporado una plataforma para hacerlos más cómodos.

Letizia ha estrenado pendientes. Gtres

Los que también eran nuevos, como el vestido, han sido los pendientes, súper originales y bonitos ya que no eran iguales. La oreja derecha de la Reina estaba adornada con un topacio y, la izquierda, con piedras de colores verdes y amatistas moradas. Una elección original, una verdadera obra de arte para ARCO.

Por supuesto no faltaba el anillo de Coretano, el nuevo amor de Letizia, que no se quita nunca desde que lo lució por primera vez, después de Navidad. Por una cosa o por otra, el look que la Reina elige para la inauguración de esta feria de arte siempre da mucho de qué hablar.

