Del estilo 'rockero' al blanco inmaculado: los 'looks' de Letizia en ARCO, el acto en el que siempre arriesga

Este jueves 24 de febrero, Felipe VI (54 años) y Letizia (49) inauguran la 41ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo -ARCOmadrid-, una de las citas favoritas de la Reina y donde se siente más cómoda para innovar y arriesgar con sus looks.

Desde 2009, su primera vez en ARCO, Letizia ha sorprendido con sus apuestas estilísticas por desmarcarse de sus líneas habituales y demostrar que es una mujer moderna, seguidora de las tendencias. La feria lo permite y ella no duda en seguir el aspecto contemporáneo que marca el acto, cuidando hasta el más mínimo detalle. Si bien todos han llamado la atención, hay cinco outfits permanecen en la memoria colectiva.

Blanco inmaculado

En 2021 Letizia apostó por un 'look' blanco inmaculado de la firma gallega On atlas. Gtres

En 2021, por primera vez, ARCOmadrid se llevó a cabo en el mes de julio y no en febrero como marca la tradición. Una situación que permitió a la reina Letizia arriesgar con un look de verano y no de invierno. No defraduó y una vez más, brilló con luz propia.

Letizia se vistió de blanco inmaculado, un tono que ya había llevado en varias ocasiones, pero que esta vez lo hacía en un formato más original. La Reina combinó una elegante blusa con forma de capa, sin mangas y de cuello Mao, con un pantalón realizado en algodón y lino, cuyos bajos asimétricos le daban un toque auténtico. En general, un conjunto trendy, de la firma gallega On atlas, perfecto para el acto al que acudía.

Lo completó con un bolso Furla, también en blanco inmaculado, y unos salones en color crema. En cuanto a las joyas, se decantó por unos pendientes de flores lacadas con forma de óvalo, de Carolina Herrera. En cuanto al peinado, se decantó por una coleta.

Estampado y años 40

En 2020 Letizia sorprendió con su voluminosos peinado estilo años 40. Gtres

Poco antes de que explotara la crisis de la pandemia, en febrero de 2020, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid se llevó a cabo con total normalidad y una vez más, con Letizia como protagonista en sus primeras jornadas.

Entonces, la Reina apostó por un vestido negro y rojo con estampado floral, firmado por Maje. Lo completó con unos salones de piel negra de Manolo Blahnik y una voluminosa melena rizada estilo años 40.

Estilo 'rockero'

Letizia con un espectacular vestido de cuero negro en ARCO 2019. Gtres

Lo llevó en ARCO 2019 y ha sido uno de sus looks más sorprendentes. Letizia se decantó por un vestido de cuero negro de & Other Stories, diferente a sus habituales apuestas. La pieza, de corte kimono, con escote en V y cinturón incorporado, la combinó con un bolso de mano a tono y con tachuelas que acentuaba su estilo rockero. En el calzado no arriesgó y optó por unos clásicos salones nude.

Aquel año, su peinado también fue protagonista. La reina Letizia recogió su melena en una coleta baja que decoró con un lazo negro. Además, lució el flequillo de lado.

Todo al rojo

DL_u395372_024

En 2018 Letizia apostó por el rojo, uno de sus colores fetiches. Letizia impactó con un outfit formado por una falda midi y blusa manga larga, del que todavía se desconoce el diseñador. Lo combinó con unas botas de ante, firmadas por Magrit, y una cartera de mano animal print, de la misma marca.

En cuanto al peinado, ese año la Reina también recogió su melena. Lo hizo con un espectacular moño messy y el flequillo ligeramente de medio lado. Como joyas, apostó por uno de sus pendientes favoritos: las dobles dagas de oro blanco y diamantes, firmados por Gold & Roses.

'Look it girl'

Letizia acaparó todas las miradas en ARCO 2016 con un estilo que recordaba al de una 'it girl'. Gtres

Fue en 2016 cuando Letizia acaparó todas las miradas en ARCOmadrid por un estilismo que no dejó indiferente a nadie. Entonces, la Reina lució unos pantalones culotte de cuero negro, firmados por Uterqüe, que completó con una blusa blanca y chaqueta fucsia de Carolina Herrera, a tono con su bolso de mano. Como calzado, optó por unos salones de tiras que tampoco pasaron desapercibidos

Para darle el toque final a su estilismo, eligió un peinado recogido en trenzas. Toda una combinación que elementos que dejó al descubierto su lado más atrevido y con intento de it girl.

[Más información: Hablamos con la diseñadora del último estreno de Letizia: "Necesitamos asimilar esta gran sorpresa"]

Sigue los temas que te interesan