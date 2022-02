Letizia recupera su culotte de Uterqüe ante el cierre inmediato de sus tiendas

La Reina ha comenzado la semana con uno de los temas que más quiere potenciar en su agenda: el feminismo y la lucha de las mujeres por un sistema de trabajo igualitario.

En la mañana de este martes 8 de febrero, en Madrid, Letizia (49 años) ha presidido una jornada sobre Rompiendo Techos de Cristal: La mujer científica, del laboratorio al emprendimiento.

Un tema claro y conciso, cosa que no podemos decir lo mismo sobre el look que ha elegido, ya que era una especie de batiburrillo de tendencias, prendas, y diseños que no terminaba de encajar.

El 'outfit' de la Reina para su primer acto de la semana. Gtres

No sabemos cuál era la intención de hoy, si era darle un toque juvenil y moderno a su imagen, pero el resultado no ha sido el esperado.

Queriéndole hacer un guiño a una de sus marcas de Inditex favoritas, y que echa el cierre, Uterqüe, ha sacado de su armario un pantalón de cuero estilo culotte que cuando lo estrenó en la inauguración de ARCO de 2016 fue todo un exitazo. Aunque sigue siendo actual, no vamos a decir que está pasado de moda, se trata de un diseño que necesita una combinación sencilla y hoy no lo ha logrado.

La culpable es la chaqueta que ha estrenado esta mañana. Estilo cazadora, es en tonos morados, con botones y bolsillos delante. Se trata de un diseño de Hugo Boss y al ser corta, se pegaba con el estilo de los pantalones.

Para completar el look, ha elegido un jersey de cuello vuelto en tono granate, que probablemente ha sido lo mejor del outfit.

La cartera y los salones que ha lucido la Reina este martes 8 de febrero. Gtres

El jersey iba a juego con la cartera que llevaba en la mano, firmada por la marca asturiana Reliquiae, concretamente el modelo Archy que también tiene en negro desde hace mucho años.

Parece que los salones de Magrit que ha lucido hoy se han convertido en sus favoritos de este 2022, ya que últimamente no se los quita.

En cuanto a joyas, ha optado por los pendientes Doble Daga de Gold & Roses, en oro blanco y diamantes, y el anillo de Karen Hallam. Hemos vuelto a dejar el piercing en Zarzuela. Empezamos a pensar que no era real; igual se trataba de uno magnético.

