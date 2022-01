Letizia, la Reina más sobria de 2021: la cantidad de dinero que gastó en moda y el número total de estrenos

Letizia (49 años) ha vuelto a reinar por su sencillez. Aunque en 2021 brilló con nuevas apuestas estilísticas, la mujer de Felipe VI (53) se mantuvo en la misma línea austera que en 2020. Apostó por looks reciclados y muchos de sus estrenos fueron de firmas low cost. Una decisión que la ha convertido en la royal "más sobria" de un minucioso ranking, publicado el pasado sábado 1 de enero, que estudia el valor de la ropa y complementos de las representantes de diferentes casas reales europeas, adquiridos en los últimos 12 meses.

De acuerdo con el portal británico UFO No More, en 2021 la reina de España gastó aproximadamente 21.694,94 euros, teniendo un precio medio por pieza de 301,32 euros, valor que la convierte en "la más frugal" de las 15 royals analizadas. Y es que, si bien ocupa la onceava posición con respecto a la cifra total, según este estudio Letizia fue la que menos dinero desembolsó por cada prenda nueva.

Tal y como explican desde la mencionada web, que elabora este ranking desde 2017, la cantidad es aproximada y ha sido calculada tras haber considerado tres categorías: piezas que no han sido identificadas, prendas de las que se puede identificar su marca y coste y estilos en los que se ha desvelado la marca pero se desconoce su precio.

Letizia, junto al rey Felipe, con uno de sus estrenos más llamativos de 2021. Gtres

El portal estima que la cifra total que Letizia gastó en moda el año pasado se desprende de 72 piezas nuevas con las que se mostró públicamente. No obstante, la cantidad definitiva de sus estrenos, independientemente de si se conoce el valor o no de cada pieza, fue de 111 artículos. En su mayoría, ropa made in Spain, firmada por reconocidas casas de nuestro país o por pequeñas empresas de moda. Una bonita intención por parte de la Reina, quien ha querido dar visibilidad a un sector que ha sido golpeado por la crisis de la pandemia.

En cuanto a la lista de gasto total -21.694,94 euros-, Letizia se encuentra por debajo de otras conocidas royals que destinaron un mayor presupuesto al sector de la moda. Aunque algunas estrenaron menos prendas que la Reina de España, sus nuevas piezas fueron más exclusivas y representaron un mayor gasto. La primera posición la ocupa Kate Middleton (39) con 102,711,64 euros. Le siguen su cuñada, Meghan Markle (40), con 74,193.62 euros, y Máxima de Holanda (50), quien desembolsó 61.981,77 euros.

Letizia con un bolso de la firma Mauska, de San Sebastián, su último estreno de 2021. Gtres

El cuarto lugar lo ostenta Mary de Dinamarca (49), cuyo gasto fue de 50.719,59 euros. A continuación, con unas cifras muy similares, Victoria de Suecia (44) -50.570,52 euros- y la reina Matilde de Bélgica (48) -50.450,68 euros-. En la séptima posición figura Sophie de Wessex (56), la nuera de la reina Isabel II (95), con 45.862,11 euros. Después de la royal británica se encuentra Sofía de Suecia (37), con 44.857,82 euros, y la princesa Eugenia de York (31), con 25.296,48 euros. Justo por encima de Letizia, en el décimo lugar, aparece Mette Marit de Noruega (48), quien desembolsó 24.251,67 euros.

Debajo de la mujer de Felipe VI solo aparecen cuatro royals: Charlène de Mónaco (44) -19.902,96 euros-, Magdalena de Suecia (39) -17.931,14 euros-, Beatriz de York (33) -13.520,85 euros- y Marie de Dinamarca (49), quien cierra el ranking con un desembolso total de 10.888,51 euros.

Según concluye el estudio, el gasto final de Letizia en 2021 fue ligeramente superior al de 2020, el año marcado por la crisis sanitaria y en el que la Reina se mantuvo un tiempo ausente de la vida pública, debido al confinamiento. Entonces, la experiodista asturiana destinó aproximadamente 15.892 euros a ropa y complementos. Es decir, solo 5.802,94 euros menos que en los últimos 12 meses en los que sí cumplió con una intensa agenda.

