El 'look' ganador de Letizia en 2021: vestido marca España y el regreso de las joyas de pasar

Este año Letizia (49 años) ha vuelto a demostrar que es una referente de estilo. Sus mejores galas no solo han sido analizadas en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Incluso, ha llegado a copar los principales titulares de la prensa internacional en todos aquellos actos donde ha hecho alarde de su elegancia. Como aquel 22 de octubre cuando deslumbró en su tierra, Oviedo, para entregar los Premios Princesa de Asturias, un evento en el que la experiodista nunca falla.

Aunque es su primogénita, Leonor de Borbón (16), la gran protagonista de esta gala, Letizia ha demostrado que para ella también es un acto muy importante. Ni cenas de honor en el Palacio Real, ni bodas de príncipes europeos, ni encuentros con reconocidas personalidades... Es en los Premios Princesa de Asturias donde la mujer de Felipe VI (53) suele cautivar con sus estilismos.

Este año no fue la excepción y para tan importante encuentro Letizia escogió un look que se convirtió en un total acierto. Así ha quedado reflejado en una encuesta elaborada por el perfil de Instagram Royal Fashion Police, que atesora más de 40.000 seguidores. En los últimos días, la cuenta ha valorado los mejores atuendos royal de 2021 y la Reina de España ha conseguido entrar en el top seis de los estilismos más aclamados para un evento de día, compartiendo ranking con reconocidas representantes de la realeza que también suelen destacar pos sus estilismos.

El look en cuestión estaba formado por un vestido negro de corte midi, en patrón años 40, ceñido a la cintura y con una gran falda de vuelo con tul por debajo que le proporcionó muchísimo volumen. Se trataba de un diseño de la firma española The 2nd Skin que generó cierto revuelo. No por el modelo en sí, sino por la marca seleccionada por la Reina. Tradicionalmente, en este día tan importante Letizia suele confiar en Felipe Varela, quien se ha convertido en uno de sus diseñadores de cabecera. Sin embargo, en la pasada entrega de los Premios Princesa de Asturias, al igual que en 2020 cuando se vistió de Josep Font, abandonó al modisto madrileño.

Para combinar su espectacular pieza, la Reina se decantó por unos salones de Manolo Blahnik, una de sus marcas de confianza en cuanto a calzado se refiere, y un bolso de Bottega Veneta. Como complementos, optó por una serie de joyas, a las que no recurría desde hacía tiempo y que también la convirtieron en la protagonista del Teatro Campoamor y que fueron más que una prueba irrefutable de la importancia que Letizia le da a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias.

Felipe VI y Letizia en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

La mujer de Felipe VI apostó por unos maravillosos pendientes que, al peinarse con un moño bajo, se pudieron apreciar con mayo detalle. Se trataba de un elegante diseño que pertenece a las joyas de pasar, que formaron parte de la Reina Victoria Eugenia y a los que la mujer de Felipe VI recurre sus momentos especiales. Lo mismo que las pulseras gemelas de Cartier que llevó en su muñeca izquierda y que cada vez que las luce son un éxito asegurado.

En definitiva, un look de 10 en todos los sentidos que la llevó hasta las últimas fases de la mencionada encuesta. Letizia y su impecable look en los Premios Princesa de Asturias solo fueron destronados pos Kate Middleton (39) o Beatrice Borromeo (36) y Sassa de Osma (33). Finalamente, las ganadoras han sido la duquesa de Cambridge y la mujer de Pierre Casiraghi (34).

