El éxito de Letizia cuando se viste de Reina: protagonista de la prensa internacional tras su 'look' más esperado

En España, Letizia Ortiz (49 años) siempre es protagonista. En nuestro país, cada uno de sus movimientos son analizados al milímetro. Desde sus apuestas estilísticas hasta sus escapadas privadas. Cada paso de la experiodista importa. Es la Reina.

Fuera de nuestras fronteras, sin embargo, la situación es otra. Letizia interesa, pero no siempre es protagonista. Aparece en la prensa, pero no con la misma frecuencia. No resultan novedosas cada una de sus actividades y solo es noticia por sus actos más importantes. Como aquellos en los que viste de Reina de pies a cabeza. Con corona, joyas, condecoraciones... Tal y como ocurrió esta semana, con el esperado regreso de las cenas de gala al Palacio Real.

El pasado martes 16 de noviembre, Letizia se convirtió en la gran protagonista, dentro y fuera de España, de una velada ofrecida al presidente de Italia, Sergio Mattarella (80), y su hija Laura (52), con motivo de su visita de Estado. La Reina estuvo a la altura del acontecimiento y no pasó desapercibida. Su nombre copó los titulares nacionales, pero también los internacionales.

Los Reyes de España junto al presidente de Italia y su hija. Gtres

Para la ocasión, Letizia apostó por un traje de noche largo -como manda el protocolo-, negro, de tirantes, ajustado en la zona del pecho, con un escote drapeado y terminado en una graciosa cola. Pero lo más llamativo, no fue su traje, sino los complementos. La mujer de Felipe VI (53) volvió a confiar en el joyero real y lució la llamada Tiara Rusa con la que solo fue vista en una ocasión, hacía tres años. Se trata de una corona que perteneció a la regente María Cristina de Austria y que llama la atención por sus majestuosos materiales: platino, perlas y diamantes.

Durante la velada, Letizia también se mostró con un collar de chatones, compuesto por unos diamantes enormes, que estrenó en la ceremonia de entronización de Naruhito (61), en 2018. Además, dos pulseras de diamantes en su muñeca y un broche XXL de perlas y brillantes que sujetaba la banda verde la Orden al Mérito de la República Italiana que se la concedió, como manda la tradición, Sergio Mattarella. Una espectacular apuesta que, en los últimos días, ha recibido un sinfín de halagos por parte de la prensa extranjera.

Los medios italianos, teniendo en cuenta la visita de Estado de su mandatario, fueron los que le dieron mayor visibilidad a la gala. El portal oggi.it reseñó este acto bajo el titular "Letizia, elegancia real", concediendo todo el protagonismo a la Reina y a sus fastuosas joyas. Asimismo, la palabra "elegante" fue utilizada por el Corriere della Sera, una de las principales cabeceras del país transalpino.

Letizia deslumbró en el Palacio Real por su estilismo y su impresionante figura. Gtres

Las joyas de Letizia también llamaron la atención de la revista francesa Point de Vue, donde la Reina fue catalogada de "esplendida". Paris Match siguió la misma línea y describió a la mujer de Felipe VI como "majestuosa" por optar por impresionantes piezas del joyero de la Familia Real.

Pero Letizia no solo acaparó titulares de la prensa internacional por su elegancia y sus joyas, sino también por su impresionante figura. "Brazos definidos, escote y vestido ajustado", escribieron desde la revista alemana Bunte para dar promoción a un vídeo que mostraba algunos detalles de la cena en el Palacio Real. Por su parte, el digital holandés Beau Monde escribió: "No sabemos qué es más impresionante, sus brazos envidiablemente musculosos que se roban el espectáculo con este vestido o el brillo real que recogió de la bóveda del palacio". Y añadió: "Ella es y sigue siendo una belleza". Por su parte, la edición mexicana de la revista ¡HOLA! abordó el tema con mayor sobriedad y únicamente comentó que Letizia apostó por un "vestidazo que realza la silueta".

Independientemente del enfoque, esta serie de reseñas no han hecho más que confirmar que, cuando Letizia se viste de Reina triunfa dentro y fuera de España. No hay duda de que sus estilos de traje y corona son un total éxito y la convierten en una protagonista mundial.

[Más información: El llamativo gesto de Letizia con la mascarilla para no estropear su maquillaje y la extraña mirada de Felipe]

Sigue los temas que te interesan