Letizia, excluida de una lista que destaca la bondad de las 'royals', por segundo año consecutivo

Desde que llegó a Zarzuela, Letizia (49 años) ha estado involucrada en diversas causas sociales. Tras convertirse en Princesa y, posteriormente, en Reina de España, la mujer de Felipe VI (53) ha sido constante en su labor a favor del desarrollo profesional de la mujer, la educación en niños y jóvenes y los temas relacionados con la salud. Un bonito trabajo destacado en su agenda que, muchas veces, no es de concimiento público. Por ello, quizá, su generosidad no ha sido valorada por los británicos.

"Mucha gente no sabe de las reuniones que mantiene con familias para conocer su día a día, para darles apoyo y saber qué puede hacer para ayudarles. De hecho, tiene una relación muy estrecha con algunos niños. Tanto, que ha ido en ocasiones a visitarlos al hospital sin que nadie se entere. ¿Por qué no quiere que se haga público si es algo buenísimo para su imagen? Porque no pretende que sea bueno para su imagen: la Reina solo busca que estas familias sepan que está ahí y que tienen todo su apoyo", explicó a EL ESPAÑOL una persona cercana al equipo de Letizia, mientras HELLO!, la edición británica de la revista ¡HOLA!, publicaba una lista que incluye a reconocidas personalidades que destacan por su bondad.

Con motivo del Día Mundial de la Amabilidad, por segundo año consecutivo la mencionada publicación ha destacado la labor de estrellas de Hollywood, figuras de la televisión, deportistas, cantantes, parejas de famosos, ambientalistas, pioneros y miembros de las casas reales, por su contribuir a "hacer de este mundo un lugar mejor".

Letizia en su último viaje de cooperación a Paraguay. Gtres

En el apartado de la realeza, la revista destaca el trabajo de algunos royals, quienes "predican con su ejemplo y bondad". Se trata de un grupo de 13 distinguidos personajes -12 mujeres y un hombre-, del que ha sido exluida Letizia por segundo año consecutivo. Ni su cercanía con los más necesitados ni su trabajo con instituciones sociales ha sido tomado en cuenta por la publicación británica.

La primera en la lista royal es Isabel II (95), quien "ha dedicado su vida al servicio público". La revista destaca su vínculo como patrona Real o presidenta en más de 600 organizaciones y su apoyo los británicos en los momentos más difíciles. En el ranking le sigue Kate Middleton (29), una gran influyente en temas que van "desde la protección de las artes hasta la defensa de la vida al aire libre". La publicación también hace mención a su apoyo a los niños en los primeros años de vida.

Sarah Ferguson (62), Sophie de Wessex (56), la princesa Ana (71), Camilla Parker Bowles (74) y Eugenia de York (31) son otras las integrantes de la Familia Real británica que figuran en la mencionada lista. La exmujer del príncipe Andrés (61) ha sido reconocida por su implicación en las causas sociales que apoyan a niños y jóvenes. La esposa del príncipe Eduardo (57), por su parte, es protagonista por su trabajo como patrocinadora en más de 70 organizaciones benéficas. HELLO! también ha añadido a la hija de la reina Isabel por su dedicación al servicio público y su reconocimiento como miembro más trabajador de la Familia Real. De la duquesa de Cornualles reconocen su compromiso con más de 90 instituciones, mientras que de la nieta de la monarca halagan su iniciativa para luchar contra la esclavitud.

Rania de Jordania en una de sus labores con Unicef. Gtres

Fuera de la monarquía británica, en la Kind list figuran Rania de Jordania (51), defensora de las causas infantiles; Jetsun Pema de Bután (31), apasionada del medioambiente; o Sofía de Suecia (36), dedicada a ayudar a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Por otro lado, Mary de Dinamarca (49) y Matilde de Bélgica (48). La primera destaca por su labor en las áreas de acoso, bienestar, violencia doméstica y la soledad. La segunda, por su interés en la educación, la pobreza infantil y la posición de la mujer en la sociedad.

En el mismo grupo también se encuentra Mike Tindall (43), marido de Zara Phillips (40), nieta de la reina Isabel. El jugador de rugby, tal y como explica la revista, trabaja para recaudar fondos y crear conciencia sobre el párkinson, una condición que le diagnosticaron a su padre en 2003.

Otros personajes vinculados con la realeza, como los duques de Cambridge o el príncipe Carlos (73), también forman parte de esta lista. Sin embargo, no figuran en el apartado royal. Meghan (40) y Harry (37) aparecen en el grupo de 'parejas amables', mientras que el futuro heredero al trono británico ha sido reconocido como un gran 'ambientalista'.

La reina Letizia durante su discurso en el Día Mundial contra el Cáncer. Gtres

Nuestro país, si bien no tiene representación por parte de la reina Letizia, si ha sido tomado en cuenta en este listado. Es el chef José Andrés (52), uno de los personajes destacados en la sección de 'pioneros', quien esta vez lleva la bandera española. El cocinero ha generado un gran impacto a nivel mundial por su apoyo, con comida, a los más vulnerables. En 2010 el asturiano creó junto a su mujer la organización sin fines de lucro, World Central Kitchen, que proporciona alimentos a las comunidades que luchan por los desastres naturales.

Letizia, aunque no forma parte de esta selección de personajes, sigue trabajando con un sinfín de causas sociales que forman parte de su agenda -pública o no- desde que contrajo matrimonio con el rey Felipe VI en 2004.

