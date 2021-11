La diseñadora del último estreno de la reina Letizia: "Cuando la vimos con nuestro vestido, gritamos"

Esta es la historia de un sueño hecho realidad. Natividad Pacheco es diseñadora, empresaria de moda, emprendedora y dueña de dos tiendas físicas: una en Córdoba y una en Madrid que, celebraba su inauguración, justo este pasado miércoles por la tarde.

En plena apertura, mientras atendía a sus primeras clientas, la dueña de la boutique recibe una llamada. Casualidad o no -eso nunca lo sabemos y a ella no le consta-, la reina Letizia (49 años) decidía estrenar un vestido de su marca, Michonet, en el único acto de agenda institucional previsto para ella esta semana.

Se trata de un diseño ideal, de estilo étnico, de manga larga, cuello redondo y multicolor confeccionado en punto raschel. Este vestido, con detalles dorados, puede convertirse en un gran aliado para eventos de mañana, tarde y noche gracias al punto elástico que se ajusta al cuerpo dejando libertad de movimiento. Una de las siluetas favoritas de Letizia.

Lleva un favorecedor patrón reforzado en la cintura. En su página web tiene un precio de 278 euros. EL ESPAÑOL ha contactado con la directora creativa, Natividad Pacheco, para conocer de primera mano cómo se encuentra tras haber debutado en el vestidor de la reina de España.

La reina Letizia con vestido de Michonet. Gtres

Enhorabuena, Natividad ¿cómo está?

La verdad es que estoy supercontenta, porque además es que no me lo esperaba para nada. Y, claro, ha sido un subidón... Justo en el mes de noviembre, con mi marca, tan pequeñita, creciendo poco a poco, pero cada vez más... Esto ha pasado en el mejor momento, estoy muy agradecida. Además, con la tienda inaugurándose y todo a la vez.

Es cierto, que ayer inauguraban tienda en Madrid, ¿no?

¡Todo a la vez! ¡Si lo llego a pensar, no sale! La tienda lleva días abierta, pero ayer la abrimos, digamos, oficialmente. Empezamos a hacerla pública para que la gente ya empezase a ir. Es que ha sido todo muy difícil porque nacimos justo con la llegada de la pandemia. Han venido tiempos complicado, y la verdad es que ahora ha sido una gran ayuda que nuestra Reina se haya puesto un vestido nuestro.

¿Cree que la Reina sabía lo de su inauguración o que ha sido fruto de una casualidad?

Por supuesto que no lo sabía. Es imposible que lo supiera. ¡Si no lo sabía casi ni yo! Es que he tardado una barbaridad de tiempo en terminar la obra. Entre una cosa y otra al final decidimos inaugurar ayer. Aunque todavía tenemos que hacer una inauguración social.

¿Cómo se enteró de que Letizia llevaba un Michonet?

Me llamaron justo cuando salieron las primeras fotos. Me llamaron y me dijeron: "Oye, que la reina Letizia lleva un vestido vuestro". Me sorprendió muchísimo, imagínate, que aquí somos todas chicas y... pues nos pusimos a gritar todas. Mucha ilusión.

La reina Letizia este miércoles en un evento del BBVA con vestido de Michonet.

¿Ha notado impacto en redes y en ventas o es pronto?

Todavía es pronto, pero bueno sí que he notado impacto en las redes. Es que la reina Letizia tiene una repercusión innegable, es evidente. Se notará en todo, por eso estoy también muy ilusionada. Si esto le pasa a una marca con una historia importante, no lo nota tanto. Pero yo, que soy una chica emprendedora, y que lo estoy haciendo todo sola... para mí es un buen empujón.

¿Cree que es importante la función que cumple la Reina con el sector de la moda dando visibilidad a marcas pequeñas como la tuya?

Es importantísima esa visibilidad. Al final es que es lo que te comentaba. Otras marcas, que ya tienen todo montado y tienen fondos de inversión u otras historias, quizá no lo necesitan tanto. Pero nosotros, que estamos luchando para seguir adelante, y que además lo hacemos día a día, y casi sin ayuda, que somos pequeñas y españolas, pues esto es un regalo.

Letizia pronunció un discurso en su primer y único acto de agenda de esta semana. Gtres

¿Cómo es la mujer Michonet y cómo define el estilo de Letizia?

La mujer Michonet es una mujer muy segura de sí misma, muy alegre, que creo que es importante porque la filosofía de mi marca habla de eso. Es importante que la mujer se arregle, sea feminina, y que salga a la calle pisando fuerte, pese a los problemas que tengamos. Eso hay que dejarlo atrás. Letizia es un gran ejemplo y un referente de todo esto, de lo que es una mujer actual: trabajadora, elegante, luchadora, guapa...

¿Hay más prendas Michonet en el vestidor de la Reina?

De momento, no.

¿Ahora que ha vestido a la realeza, hay alguna celebrity a la que le gustaría vestir?

Ya he cumplido algunos de mis sueños. Por ejemplo, he vestido a Naty Abascal, a Tamara Falcó e Isabel Preysler, también a Sassa de Osma...

